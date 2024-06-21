«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби

"День памяти и скорби с болью отзывается в сердце каждого, рассказывая о колоссальных потерях в годы Великой Отечественной войны и той высокой цене, которую наш народ заплатил за Победу. Одной из самых печальных дат нашего календаря приморцы посвящают серию тематических мероприятий, приглашают на них молодежь. Вечером в пятницу и субботу на территориях края зажгутся тысячи «Свечей памяти» - в том числе, онлайн", - сообщил Александр Шурыгин.