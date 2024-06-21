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Posted 21 июня, 04:12

Published 21 июня, 04:12

Modified Вчера, 04:13

Updated Вчера, 04:13

«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби

«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби

21 июня 2024, 04:12
Фото: https://primorsk.er.ru
В городах создадут сотни «огненных картин», посвящённых событиям Великой Отечественной войны

Инсталляцию, посвящённую началу Великой Отечественной войны, выложат из тысяч зажжённых свечей в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве. В акции примут участие ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме, активисты МГЕР и движения «Волонтёры Победы».

Одну из самых больших «огненных картин» – из 30 тысяч свечей – создадут в Казани. Активисты партии и «Волонтёры Победы» выложат портрет Героя Советского Союза, лётчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Участие в акции примет Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.

В Махачкале из 20 тысяч свечей изобразят водружение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове на Соколовой горе представят «Связь поколений»: из 15 тысяч свечей выложат образы советского и современного воинов у Вечного огня.

На Кургане Бессмертия в Брянске на «огненной картине» будет изображена передача Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади изобразят звезду Красной Армии и цифру 80 – в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Городе воинской славы Елец в Липецкой области из 7 тысяч свечей выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского». У стелы «Город трудовой доблести» в Красноярске из свечей создадут экспозицию зенитной установки К-61, которую в годы войны изготавливал красноярский завод «Красмаш»; у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске «загорится» образ военного бомбардировщика Ил-4, выпускавшегося Иркутским авиационным заводом; в парке Победы в Нижнем Новгороде - истребители, которые производились в годы войны на Горьковском авиазаводе.

В Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» появятся на Саур-Могиле в ДНР. На площади Победы в Калуге и перед Огнём Вечной Славы в Ставрополе появятся изображения ордена Отечественной войны; на площади Победы в Кызыле - Вечного огня; у монумента «Узел памяти» в Магадане - орден Победы.

В Ягодном, Эвенске, Сеймчане, Оле Магаданской области единороссы организуют акции «Вахта памяти».

О мероприятиях в Приморье рассказал региональный координатор проекта «Историческая память» Александр Шурыгин.

"День памяти и скорби с болью отзывается в сердце каждого, рассказывая о колоссальных потерях в годы Великой Отечественной войны и той высокой цене, которую наш народ заплатил за Победу. Одной из самых печальных дат нашего календаря приморцы посвящают серию тематических мероприятий, приглашают на них молодежь. Вечером в пятницу и субботу на территориях края зажгутся тысячи «Свечей памяти» - в том числе, онлайн", - сообщил Александр Шурыгин.

Он отметил, что в четыре утра 22 июня во Владивостоке общественники проведут тихую акцию у Мемориальной гвардейской подводной лодки С-56 в память о погибших в военные годы. Состоится и патриотический автопробег «Мы помним…», в рамках которого активисты партии, сторонники и молодогвардейцы проедут по улицам краевого центра.

"Как и в минувшие годы, мы рассчитываем на активное участие подрастающего поколения, что в особенности касается нашей Молодежной столицы. Работа по патриотическому воспитанию - важная часть Народной программы партии" - подытожил координатор "Исторической памяти".

Акции памяти в 40 странах мира проведут активисты «Волонтеры Победы». В том числе, в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.

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