Уникальный проект «Россия — миру» представили во Владивостоке

Posted 22 июня, 23:46
Published 22 июня, 23:46
Modified Вчера, 23:48
Updated Вчера, 23:48
Проект «Россия — миру» реализуется Издательским домом «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив».
Это история развития российской и советской науки, великих учёных, их достижения, ставшие основой цивилизационного развития. Уникальность проекта состоит в том, что он объединяет в себе онлайн и офлайн форматы. На сайте проекта «Россия — миру» представлены наиболее значимые достижения российской науки от Ломоносова до наших дней, а также истории 40 русских и советских учёных-первооткрывателей.
Среди них математики, химики, физики, в том числе астрономы и атомщики, а также авиаконструкторы и создатели космических аппаратов, врачи и биологи, инженеры изобретатели, историки.
«Получилась достаточно масштабная ретроспектива научных достижений нашей страны с охватом самых разных областей. При этом форма подачи проста, понятна и привлекательна. На выставке представлены современные форматы (графика, креативные лонгриды, фото и видео), которые делают проект „Россия — миру“ интересным в первую очередь для подрастающего поколения, для наших школьников», — говорит Владимир Петухов, руководитель экскурсионной службы мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» во Владивостоке.
Проект «Россия — миру» объединяет в себе и просветительскую, образовательную составляющие, а также помогает формированию общей культуры подрастающего поколения.
Как сказала заместитель министра культуры Приморья Ольга Максимчук: «Важно, чтобы наши ребята знали и помнили историю своей страны. Гордились ей. Проект „Россия — миру“ помогает формированию общей культуры подрастающего поколения. Прекрасно, что у нас в городе появился центр „Россия — моя история“, который помогает претворять в жизнь уникальные проекты. Знакомит подрастающее поколение с лучшими образцами служения Отечеству».
Проект «Россия — миру» действительно в первую очередь адресован молодежной аудитории.
«В этом году Владивосток, наряду с Москвой, является молодежной столицей России. В городе запланировано очень много мероприятий с 29 июня по 6 июля. Будут различные выставки, событийные акции, концерты. Я уверена, что и открывшаяся выставка „Россия — миру“ займёт достойное место в числе мест, которые станут знаковыми для посещения нашей молодежью. Тем более, что сейчас у школьников — каникулы. Я призываю всех ребят найти время в своем графике и прийти в центр „Россия — моя история“. А в целом администрация Владивостока всегда поддерживала и поддерживает талантливую молодежь. Мы хотим видеть в нашем городе как можно больше культурных, образовательных, научных проектов для подрастающего поколения. Спасибо больше „АиФ“ за организацию такого масштабного события», — говорит заместитель главы Владивостока Дарья Стегний.
В контент проекта «Россия — миру» интегрированы 40 видеолекций журналиста «Аргументов и фактов», историка Константина Кудряшова. Доходчиво и оригинально он рассказывает о развитии науки в разных областях, а также о наших великих учёных. Как самостоятельный контент эти лекции будут доступны для просмотра на всех популярных платформах рунета. Для того, чтобы контент проекта получился максимально достоверным, журналисты «АиФ» готовили его совместно с российскими историками. На сайте и в экспозициях представлены материалы крупнейший российских музеев. Ещё больше материалов представлено на сайте проекта. Более 20 музеев стали партнерами проекта и предоставили свои материалы для интеграции в проект.
«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной, — считает генеральный директор издательского дома „Аргументы и факты“ Руслан Новиков. — Конечно, представители старших поколений знают многие из этих фактов. Но у молодёжи сейчас таких знаний недостаточно. Наш проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Надеемся, что многие юные пытливые умы, воодушевившись подготовленными журналистами „АиФ“ материалами, почувствуют в себе тягу к открытиям и захотят связать свою будущую жизнь с российской наукой».
Такие проекты, как «Россия — миру» поддерживают эту идею, помогают развивать науку на благо страны. Во Владивостоке экспозиция «Россия — миру» будет представлена в историческом парке «Россия — моя история» на улице Аксаковской, 12 до 14 июля.
Виртуальная выставка и материалы проекта доступны по адресу https://russia_to_the_world.aif.ru/