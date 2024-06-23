Уникальный проект «Россия — миру» представили во Владивостоке

«В этом году Владивосток, наряду с Москвой, является молодежной столицей России. В городе запланировано очень много мероприятий с 29 июня по 6 июля. Будут различные выставки, событийные акции, концерты. Я уверена, что и открывшаяся выставка „Россия — миру“ займёт достойное место в числе мест, которые станут знаковыми для посещения нашей молодежью. Тем более, что сейчас у школьников — каникулы. Я призываю всех ребят найти время в своем графике и прийти в центр „Россия — моя история“. А в целом администрация Владивостока всегда поддерживала и поддерживает талантливую молодежь. Мы хотим видеть в нашем городе как можно больше культурных, образовательных, научных проектов для подрастающего поколения. Спасибо больше „АиФ“ за организацию такого масштабного события», — говорит заместитель главы Владивостока Дарья Стегний.