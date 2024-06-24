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Posted Вчера, 04:20

Published Вчера, 04:20

Modified Вчера, 04:22

Updated Вчера, 04:22

Татьяна Буцкая встретилась с сотрудниками и пациентками медучреждения

Федеральный координатор «Крепкой семьи» оценила работу Приморского краевого роддома

24 июня 2024, 04:20
Фото: primorsk.er.ru
Татьяна Буцкая встретилась с сотрудниками и пациентками медучреждения
В рамках рабочей поездки в Приморье депутат Государственной Думы РФ, федеральный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая сегодня, 21 июня посетила во Владивостоке краевой перинатальный центр.
«Это медицинское учреждение — один из самых лучших родильных домов в крае. И мы уверены, что после его участия в президентской программе по переоснащению перинатальных центров он станет еще лучше. Мы познакомились с высокопрофессиональным коллективом, который работает с самыми сложными случаями, помогая женщинам при родах, и буквально спасает всех детей!», — отметила Татьяна Буцкая.

Она пообщалась с сотрудниками и пациентами и передала медучреждению автокресло для новорожденных. Добавим, что такие устройства парламентарий также подарила роддому Краевой клинической больницы №1 и Владивостокскому клиническому родильному дому № 3.

«Также мы вручили этим медучреждениям дипломы соискателей статуса открытого роддома — это своего рода знак отличия, который подтверждает, что медучреждение оказывает новорожденному всестороннюю поддержку!», — резюмировала депутат Госдумы.

Встречу с федеральным координатором «Крепкой семьи» высоко оценили в свою очередь и пациентки перинатального центра.

«Лекция была не просто интересной — она дала ценное знание о том, что роды для современной мамы — это вовсе не страшно!», — поделилась ощущениями одна из участниц встречи.

Отметим, что руководителем перинатального центра является региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Татьяна Курлеева.

Также в рамках рабочей поездки федеральный координатор партийного проекта посетила и краевые учреждения другого профиля — такие, как социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» и филиал Государственного Фонда «Защитники Отечества». Работа каждого из них получила высокую оценку депутата Государственной Думы.

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