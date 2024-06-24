Металлопрокат в Узбекистане: анализ рынка, тенденции и перспективы развития отрасли

Рынок материалов для ограждений в Узбекистане демонстрирует устойчивый рост. Все больше потребителей предпочитают купить профнастил для забора, учитывая оптимальное соотношение цены и качества этого материала. Производители металлопроката активно развивают линейки профилированных листов, адаптируя продукцию под запросы частных застройщиков и промышленных потребителей.