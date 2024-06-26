«Сила России» в Приморье: дальневосточники показали мастерство муай-тай в Ливадии

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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В Ливадию приехали дети из Находки, Владивостока, а также Амурской области (город Зея) и Забайкальского края (город Магоча).
Мероприятие приурочили к одной из самых печальных дат в истории нашей страны — Дню памяти и скорби. Юным спортсменам рассказали про начало Великой Отечественной войны, когда на нашу страну напала фашистская Германия, а также напомнили, что каждый из них будущий защитник Родины. Поэтому важно уделять внимание спорту и здоровому образу жизни, чтобы быть сильным и выносливым.
Эмоции были яркими, как и бои, где каждый таец смог поразить своим искусством, отточенными движениями, силой и ловкостью, а болельщики поддерживали ребят.
Награждение победителей провели: директор лагеря Наталья Панкрушева, председатель МСОО «Федерации Тайского Бокса» Находкинского городского округа, куратор проекта «Детский спорт», депутат Партии «Единая Россия» Павел Ситдиков. Участники отметили отличную организацию соревнований.
«Спорт и патриотизм неразрывно связаны между собой. Поэтому каждые соревнования воспитывают у нашего подрастающего поколения желание быть сильными, идти к своим целям, любить свою Родину. Тем более, когда мероприятия посвящены таким важным датам, ребята всё глубже погружаются в историю нашей страны», — отметил депутат Законодательного Собрания, куратор федерального партийного проекта «Детский спорт» на территории Приморья Александр Захаров.
Напомним, проект «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры спортивного, здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта ремонтируются спортивные клубы и школьные спортзалы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные спортивные мероприятия.
Развитие массовых видов спорта и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения — приоритетная задача «Единой России» в рамках реализации Народной программы.