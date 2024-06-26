«Сила России» в Приморье: дальневосточники показали мастерство муай-тай в Ливадии

Мероприятие приурочили к одной из самых печальных дат в истории нашей страны — Дню памяти и скорби. Юным спортсменам рассказали про начало Великой Отечественной войны, когда на нашу страну напала фашистская Германия, а также напомнили, что каждый из них будущий защитник Родины. Поэтому важно уделять внимание спорту и здоровому образу жизни, чтобы быть сильным и выносливым.