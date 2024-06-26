Снос незаконных объектов продолжается во Владивостоке

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: сотрудники муниципальной службы «Содержание городских территорий» на постоянной основе очищают город от незаконно установленной недвижимости. Вот и на этой неделе под снос отправились и появившиеся с бухты-барахты торговый павильон и несколько палаток, воткнутые без всякого разрешения ржавые гаражи, а также «левые» рекламные конструкции. Все они были установлены без получения соответствующих разрешительных документов.
От ржавеющих незаконных гаражей избавились на улицах Воропаева и Черняховского. На Дальзаводской, 1 был разобран и отправлен на площадку временного хранения большой торговый павильон, который установили здесь по принципу «а вот захотелось», торговые палатки были снесены на улице Толстого. С Посьетской и Бестужева исчезли незаконные рекламные конструкции, вывески, баннеры и афиши, которые отнюдь не украшали исторический центр города.
— Всего только с начала 2024 года с улиц краевого центра было вывезено 65 рекламных конструкций и более двух сотен гаражей и прочей незаконно установленной недвижимости, — отметили в пресс-службе мэрии.
Отметим, что те объекты, которые, например, в силу их ветхости (как с незапамятных времён стоящие то тут, то там гаражи) просто невозможно вывезти на спецплощадку, распиливают и разбирают на месте. Мусор и хлам, который, как правило, находится внутри таких гаражей («выбросить жалко, отнеси в гараж, потом может пригодиться»), вывозят на полигон.