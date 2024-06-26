Снос незаконных объектов продолжается во Владивостоке

Отметим, что те объекты, которые, например, в силу их ветхости (как с незапамятных времён стоящие то тут, то там гаражи) просто невозможно вывезти на спецплощадку, распиливают и разбирают на месте. Мусор и хлам, который, как правило, находится внутри таких гаражей («выбросить жалко, отнеси в гараж, потом может пригодиться»), вывозят на полигон.