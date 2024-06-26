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Published Сегодня, 04:07

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Updated Сегодня, 06:15

Снос незаконных объектов продолжается во Владивостоке

Снос незаконных объектов продолжается во Владивостоке

26 июня 2024, 04:07
Торговые павильоны, появившиеся вдруг в том или ином районе Владивостока; старые гаражи, ржавеющие вместе с уложенным в их недра десятилетия назад хламом, рекламные щиты, размещение которых не согласовано с администрацией краевого центра, — от всей это столица ДФО планомерно избавляется.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: сотрудники муниципальной службы «Содержание городских территорий» на постоянной основе очищают город от незаконно установленной недвижимости. Вот и на этой неделе под снос отправились и появившиеся с бухты-барахты торговый павильон и несколько палаток, воткнутые без всякого разрешения ржавые гаражи, а также «левые» рекламные конструкции. Все они были установлены без получения соответствующих разрешительных документов.

От ржавеющих незаконных гаражей избавились на улицах Воропаева и Черняховского. На Дальзаводской, 1 был разобран и отправлен на площадку временного хранения большой торговый павильон, который установили здесь по принципу «а вот захотелось», торговые палатки были снесены на улице Толстого. С Посьетской и Бестужева исчезли незаконные рекламные конструкции, вывески, баннеры и афиши, которые отнюдь не украшали исторический центр города.

— Всего только с начала 2024 года с улиц краевого центра было вывезено 65 рекламных конструкций и более двух сотен гаражей и прочей незаконно установленной недвижимости, — отметили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что те объекты, которые, например, в силу их ветхости (как с незапамятных времён стоящие то тут, то там гаражи) просто невозможно вывезти на спецплощадку, распиливают и разбирают на месте. Мусор и хлам, который, как правило, находится внутри таких гаражей («выбросить жалко, отнеси в гараж, потом может пригодиться»), вывозят на полигон.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Благоустройство
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