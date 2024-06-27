Равные возможности для всех участников СВО предусмотрели в краевом парламенте

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Приморские депутаты поддержали предложение главы региона и внесли изменения в краевые законы «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края» и «О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае» — об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания края. Цель корректировки — обеспечение равных гарантий для граждан, принимавших участие в выполнении задач в ходе специальной военной операции, и членов их семей.
В соответствии с законопроектом, получить поддержку смогут новые категории участников СВО, введенные в статью 3 Закона № 5-ФЗ «О ветеранах», которым выдается удостоверение «Ветеран боевых действий». В их числе — лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года. Меры поддержки предоставят также заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ, и командированным для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года.
Напомним, что право на ежегодную выплату установлено для приморцев, ставших инвалидами вследствие военной травмы, а санаторно-курортное лечение — при получении участниками СВО инвалидности 1 или 2 группы. Для членов семей погибших в ходе специальной военной операции краевое законодательство предусматривает ежегодные, ежемесячные выплаты и санаторно-курортное лечение. По информации министерства труда и социального развития дополнительная потребность средств краевого бюджета на 2024 год в связи с принятыми изменениями составит 5,9 млрд рублей.
Кроме того, в ходе заседания депутаты внесли аналогичные изменения в краевой закон «О социальной поддержке в Приморском крае детей лиц, участвовавших в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». Напомним, что документ устанавливает денежную выплату на приобретение жилья детям погибших или получивших инвалидность первой группы участников СВО.
Принятые изменения также устанавливают приоритетное право на получение выплаты на жилье детям-инвалидам ветеранов боевых действий.
В бюджете Приморского края в 2024 году на предоставление денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края детям лиц, участвовавших в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики заложено 205,5 млн рублей. По информации профильного министерства, в настоящее время под действие законопроекта попадают 45 детей погибших, на обеспечение которых жильем необходимо 169 млн рублей.
«Практически на каждом заседании мы расширяем спектр действия мер поддержки для участников специальной военной операции. Данные изменения, на мой взгляд, устраняют явную несправедливость, которая существовала по отношению к тем, кто служил в Росгвардии, милиции ДНР и ЛНР и еще с 2014 года выполнял свой долг по защите территории и населения, боролся с нацизмом. Меры поддержки мы распространили также на членов их семей и детей погибших. Расходные обязательства установлены, средства заложены в бюджете Приморского края и, если возникнет необходимость приобрести жилье, то таким правом дети смогут воспользоваться», — прокомментировал решение депутатов председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.
Помощь участникам СВО и родственникам военнослужащих — важный пункт в рамках реализации Народной программы Единой России. Отметим, что совместную работу в этом направлении приморские активисты партии всех уровней проводят с различными добровольческими объединениями на территориях края.