Равные возможности для всех участников СВО предусмотрели в краевом парламенте

«Практически на каждом заседании мы расширяем спектр действия мер поддержки для участников специальной военной операции. Данные изменения, на мой взгляд, устраняют явную несправедливость, которая существовала по отношению к тем, кто служил в Росгвардии, милиции ДНР и ЛНР и еще с 2014 года выполнял свой долг по защите территории и населения, боролся с нацизмом. Меры поддержки мы распространили также на членов их семей и детей погибших. Расходные обязательства установлены, средства заложены в бюджете Приморского края и, если возникнет необходимость приобрести жилье, то таким правом дети смогут воспользоваться», — прокомментировал решение депутатов председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.