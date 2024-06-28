Мемориальную доску в память о военнослужащем Кирилле Журбе открыли в Кавалерово

Также в своих соцсетях заместитель секретаря регионального отделения партии рассказал о показательном факте, которым поделилась в интервью районной газете «Авангард» бабушка бойца Надежда Журба. Она рассказывала: «Когда объявили частичную мобилизацию, Кирилл не сомневался ни секунды: „Иду добровольцем! В армии я дал присягу защищать Родину, это мой долг. Если не мы их, то они — нас“.