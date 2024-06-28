Мемориальную доску в память о военнослужащем Кирилле Журбе открыли в Кавалерово

Posted 28 июня, 00:48
Published 28 июня, 00:48
Modified Сегодня, 00:51
Updated Сегодня, 00:51
Участниками церемонии стали заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Всеволод Романов, заместитель главы муниципалитета Татьяна Веретенникова, сопредседатель регионального общественного совета проекта «Историческая Память» Алексей Свиридов, депутаты Думы Кавалеровского округа во главе с ее председателем Виктором Цоем и общественность.
Почётное право снять полотно с мемориальной доски предоставили Всеволоду Романову.
«Теперь об отваге, мужестве и героизме Кирилла Журбы будет напоминать мемориальная доска на фасаде многоквартирного дома, где он провел лучшие годы своей юности. Считаю, что наш священный долг — сберечь эту память и передать будущим поколениям», — подчеркнул Всеволод Романов.
Также в своих соцсетях заместитель секретаря регионального отделения партии рассказал о показательном факте, которым поделилась в интервью районной газете «Авангард» бабушка бойца Надежда Журба. Она рассказывала: «Когда объявили частичную мобилизацию, Кирилл не сомневался ни секунды: „Иду добровольцем! В армии я дал присягу защищать Родину, это мой долг. Если не мы их, то они — нас“.
Инициаторами установки объекта выступили Региональное отделение ЕР, общероссийская общественная организации «Офицеры России», председатель совета почётных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова и сторонник партии Сергей Пак.
«В ближайшее время ещё в нескольких городах мы установим нашим героям памятные доски», — подчеркнул Алексей Свиридов.
«Единая Россия» реализует проект «Историческая память» совместно с военно-патриотическими организациями, Боевым братством, Юнармией, а также молодежными активистами, заинтересованными в реализации патриотических и исторических проектов творческой направленности. Работа по увековечению памяти защитников Родины также является важным направлением в рамках Народной программы партии.