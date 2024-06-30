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Posted 30 июня, 04:01

Published 30 июня, 04:01

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Очередные бесчинства банды мопедистов во Владивостоке попали на видео

За «козла» ответить бы: банда мопедистов тиранит водителей во Владивостоке — видео

30 июня 2024, 04:01
Фото: Изображение Midjourney

Очередные бесчинства банды мопедистов во Владивостоке попали на видео

Банда мопедистов снова засветилась на камеру во Владивостоке. В этот раз уже при свете дня. Если так пойдёт и дальше, водителям полноценных четырёхколёсных «ласточек» скоро придётся ходить пешком — лишь бы никто не пострадал.

Не успели в Приморье обсудить ночные бесчинства банды мопедистов, как ребята отличились снова, прямо на следующее же утро.

На кадрах — ничего нового. В этот раз гоночный трек мопедисты устроили прямо на Некрасовском путепроводе. По их мнению обе дорожные полосы подходят для этого как нельзя лучше (нет).

Ребята лихачат, трюкачат и даже встают на «козла».

Автомобилисты жмутся в сторонку, чтобы сохранить в целости горячие головушки безрассудных экстремалов.

Водители Владивостока, судя по комментариям в социальных сетях, были бы очень не против, если бы этих «адреналиновых маньяков» примерно наказали соответствующие органы. А жители спальных районов настаивают ещё и на конфискации «пердёжно-рыгающей» колёсной техники, владельцы которой не дают спать по ночам обитателям многоэтажек, даже с закрытыми окнами.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Безопасность#Социальные сети#Нарушения ПДД#Банда
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