За «козла» ответить бы: банда мопедистов тиранит водителей во Владивостоке — видео

Posted 30 июня, 04:01
Published 30 июня, 04:01
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
Не успели в Приморье обсудить ночные бесчинства банды мопедистов, как ребята отличились снова, прямо на следующее же утро.
На кадрах — ничего нового. В этот раз гоночный трек мопедисты устроили прямо на Некрасовском путепроводе. По их мнению обе дорожные полосы подходят для этого как нельзя лучше (нет).
Ребята лихачат, трюкачат и даже встают на «козла».
Автомобилисты жмутся в сторонку, чтобы сохранить в целости горячие головушки безрассудных экстремалов.
Водители Владивостока, судя по комментариям в социальных сетях, были бы очень не против, если бы этих «адреналиновых маньяков» примерно наказали соответствующие органы. А жители спальных районов настаивают ещё и на конфискации «пердёжно-рыгающей» колёсной техники, владельцы которой не дают спать по ночам обитателям многоэтажек, даже с закрытыми окнами.