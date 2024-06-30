За «козла» ответить бы: банда мопедистов тиранит водителей во Владивостоке — видео

Водители Владивостока, судя по комментариям в социальных сетях, были бы очень не против, если бы этих «адреналиновых маньяков» примерно наказали соответствующие органы. А жители спальных районов настаивают ещё и на конфискации «пердёжно-рыгающей» колёсной техники, владельцы которой не дают спать по ночам обитателям многоэтажек, даже с закрытыми окнами.