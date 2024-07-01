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Кубок по самбо среди студентов и курсантов состоялся в МГУ им. Г. И. Невельского

Кубок по самбо среди студентов и курсантов состоялся в МГУ им. Г. И. Невельского

1 июля 2024, 07:25
Фото: primorsk.er.ru
«Альянс спортсменов Приморского края» продолжает совместную работу с депутатом Госдумы Александром Щербаковым и краевым минспорта.

В Морском Государственном университете им. адм. Г. И. Невельского состоялся первый краевой межвузовый студенческий турнир «Кубок по самбо среди студентов и курсантов „Открытый ковер“. Соревнования проводились в рамках работы спортивно-патриотического клуба, который открыла на базе вуза общественная организация „Альянс спортсменов Приморского края“ при поддержке краевого минспорта и депутата Госдумы Александра Щербакова.

«Прошло без малого два месяца, которые потребовалось нынешним спортсменам для того, чтобы пройти первичный уровень подготовки, и мы сегодня увидели очень хороший результат. Было зрелищно. Прежде всего, такие яркие мероприятия помогут нам популяризировать этот вид спорта для того, чтобы курсанты и студенты университета становились участниками спортивной жизни!», — заявил Александр Щербаков.

Запуск спортивно-патриотического клуба стал первым этапом реализации крупного проекта Альянса. За счёт средств гранта и спонсорской поддержки на площадке вуза полностью оборудовали спортивный зал. Теперь здесь работают секции по национальному виду спорта — спортивному и боевому самбо.

«Для нас это ещё одна из площадок, которая дает ребятам возможность помимо получения профессиональных знаний и компетенций развиваться в физическом плане, формировать себя как личность», — отметил ректор МГУ им. адмирала Г. И. Невельского Денис Буров.

За два месяца в секцию пришли около 80 курсантов, и 39 из них приняли участие в соревнованиях. И молодые самбисты показали достойное владение приёмами самообороны — победителей и призёров наградили грамотами и медалями.

«Очень хорошая возможность появилась заниматься на территории университета. Я могу спокойно спуститься с 10 общежития и позаниматься в очень хорошем зале, хорошо оборудованном зале», — заявил курсант судоводительского факультета МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, серебряный призёр соревнований «Открытый ковёр» Андрей Максимов.

Организаторы продолжат развивать проект, расширяя поле своей деятельности и привлекая к спортивной жизни всё больше и больше людей.

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