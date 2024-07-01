Кубок по самбо среди студентов и курсантов состоялся в МГУ им. Г. И. Невельского

«Прошло без малого два месяца, которые потребовалось нынешним спортсменам для того, чтобы пройти первичный уровень подготовки, и мы сегодня увидели очень хороший результат. Было зрелищно. Прежде всего, такие яркие мероприятия помогут нам популяризировать этот вид спорта для того, чтобы курсанты и студенты университета становились участниками спортивной жизни!», — заявил Александр Щербаков.