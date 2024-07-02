Поздравление председателя Думы Владивостока с Днём города

Наглядным результатом такого процесса можно считать существенный ― почти в 2,5 раза рост объема инвестиций в экономику Владивостока, за три последних года он вырос с 90 до 215 млрд рублей. Активизации экономического, научно-образовательного сотрудничества способствует ежегодное проведение во Владивостоке ВЭФ ― так, на полях VIII Восточного экономического форума состоялось подписание более 370 соглашений на общую сумму 3 трлн 818 млрд рублей.