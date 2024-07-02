Поздравление председателя Думы Владивостока с Днём города

Posted Сегодня, 01:15
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Дорогие жители и гости Владивостока!
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем рождения города!
Свой 164-й день рождения Владивосток встречает в статусе молодежной столицы, что символично, ведь наш город олицетворяет энергию и мощь современной России, готовность участвовать в решении масштабных задач по активизации «восточного вектора» в социально-экономическом развитии страны.
Сегодня судьбу Владивостока во многом определяет объявленный Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и поддержанный Губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко «курс на Восток». Процесс по формированию архитектуры многополярного мира позволил раскрыть геополитический потенциал Владивостока, акцентировать его особый статус ― востребованной площадки для международного сотрудничества России со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона по укреплению экономических, межмуниципальных, побратимских связей.
Наглядным результатом такого процесса можно считать существенный ― почти в 2,5 раза рост объема инвестиций в экономику Владивостока, за три последних года он вырос с 90 до 215 млрд рублей. Активизации экономического, научно-образовательного сотрудничества способствует ежегодное проведение во Владивостоке ВЭФ ― так, на полях VIII Восточного экономического форума состоялось подписание более 370 соглашений на общую сумму 3 трлн 818 млрд рублей.
Идея «владеть Востоком» была заложена в названии города его первопоселенцами, которым потребовалось приложить колоссальные усилия, чтобы на берегах бухты Золотой Рог основать стратегический форпост, оплот российской цивилизации ― крупный город-порт, промышленный, торговый, культурный центр. Заслуги многих поколений жителей, героизм и мужество военнослужащих в годы Великой Отечественной, Второй мировой войны, вклад в отстаивание национальных интересов России в современный период отмечены присвоением Владивостоку почетного звания РФ «Город воинской славы».
Наследники героической истории Владивостока, военнослужащие дальневосточных подразделений Армии и Флота в ходе проведения Специальной военной операции выполняют важные задачи по защите мирного населения новых воссоединенных российских регионов.
Жители приморской столицы своим созидательным трудом, активной гражданской позицией, участием в волонтерских гуманитарных акциях преумножают могущество региона и страны.
Со своей стороны, депутатский корпус Думы Владивостока способствует совершенствованию правовой базы, необходимой для реализации тех преференций, которые город получает благодаря федеральной и региональной поддержке. Конструктивное взаимодействие органов власти, местного самоуправления, деятельное участие активных горожан ― всё это позволяет осуществлять программы по благоустройству городских территорий и общественных пространств, продвигать инициативы территориального общественного самоуправления.
Уважаемые жители Владивостока! В День города примите пожелания новых достижений на благо России и Дальнего Востока, крепкого здоровья, мира и благополучия!
Приморской столице ― дальнейшего социально-экономического роста и процветания!
Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик