Глава Владивостока Константин Шестаков проверил социальные объекты в Трудовом — видео

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
— В посёлке строятся две поликлиники — детская и взрослая, — сказал Константин Шестаков. — Детское медицинское учреждение уже фактически готово, осталось только закупить и установить оборудование, так что в 2024 году поликлиника распахнёт двери для юных пациентов.
Глава города отметил, что поликлиника получила для своих нужд автомобиль — УАЗ «Патриот» и теперь врачи без проблем смогут добираться на вызовы.
Вторая поликлиника — для взрослых — строится на улице Беговой. Она откроется в 2025 году. Но дорогу к медицинскому учреждению администрация города построит в 2024-м.
— Конечно же, без внимания не осталась школа №79, где идёт ремонт. Здесь устанавливаются новые бойлеры для бесперебойной работы бассейна, идёт обновление крыши и части фасада: убрано старое кровельное покрытие, почти закончено выравнивание стены, — отметил глава города. — Также в порядок приводится столовая и пищеблок.
Константин Шестаков подчеркнул, что будет отремонтирована не только школа, но и школьный стадион, где заменят покрытие беговых дорожек, сделают с нуля велосипедную дорожку.