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Ход строительства и ремонта социальных объектов проверил глава Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков проверил социальные объекты в Трудовом — видео

4 июля 2024, 02:58

Ход строительства и ремонта социальных объектов проверил глава Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков проверил ход строительства и ремонта социальных объектов в посёлке Трудовом. В центре внимания — детская и взрослая поликлиники и школа № 79.
— В посёлке строятся две поликлиники — детская и взрослая, — сказал Константин Шестаков. — Детское медицинское учреждение уже фактически готово, осталось только закупить и установить оборудование, так что в 2024 году поликлиника распахнёт двери для юных пациентов.

Глава города отметил, что поликлиника получила для своих нужд автомобиль — УАЗ «Патриот» и теперь врачи без проблем смогут добираться на вызовы.

Вторая поликлиника — для взрослых — строится на улице Беговой. Она откроется в 2025 году. Но дорогу к медицинскому учреждению администрация города построит в 2024-м.

— Конечно же, без внимания не осталась школа №79, где идёт ремонт. Здесь устанавливаются новые бойлеры для бесперебойной работы бассейна, идёт обновление крыши и части фасада: убрано старое кровельное покрытие, почти закончено выравнивание стены, — отметил глава города. — Также в порядок приводится столовая и пищеблок.

Константин Шестаков подчеркнул, что будет отремонтирована не только школа, но и школьный стадион, где заменят покрытие беговых дорожек, сделают с нуля велосипедную дорожку.

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