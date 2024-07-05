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Posted 5 июля, 09:45

Published 5 июля, 09:45

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

16 человек в больнице: официальные данные по отравлению питьевой водой в Спасске

16 человек в больнице: официальные данные по отравлению питьевой водой в Спасске

5 июля 2024, 09:45
Сегодня в Спасскую городскую больницу обратились 21 человек с признаками отравления, из которых 16 госпитализированы. Подозревается, что инфекция может быть вызвана загрязнением сырой воды.
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Дети

Опрос пострадавших дал возможность понять, что инфекция может быть вызвана сырой водой.

Специалисты «Роспотребнадзора» проводят анализ воды из различных источников, включая скважины, насосные станции и водопроводные сети по нескольким улицам города. Жители, проживающие по определенным адресам, были доставлены в больницу с признаками отравления. Результаты анализов будут определены в ближайшее время, и горожане получат информацию о безопасности употребления воды из этих источников.

Исполняющий обязанности главного врача Спасской городской больницы Янис Андреевич Качура сообщил, что 16 пациентов, включая семерых детей, остаются на лечении, и их состояние удовлетворительное. Пациентам оказывается необходимое лечение, и ведется постоянный мониторинг их состояния.

Жители микрорайона имени Сергея Лазо получили рекомендацию не употреблять воду из спорных источников до получения результатов анализов. Для приготовления пищи рекомендуется использовать только кипяченую или бутилированную воду.

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