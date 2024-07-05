16 человек в больнице: официальные данные по отравлению питьевой водой в Спасске

Posted 5 июля, 09:45
Published 5 июля, 09:45
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Опрос пострадавших дал возможность понять, что инфекция может быть вызвана сырой водой.
Специалисты «Роспотребнадзора» проводят анализ воды из различных источников, включая скважины, насосные станции и водопроводные сети по нескольким улицам города. Жители, проживающие по определенным адресам, были доставлены в больницу с признаками отравления. Результаты анализов будут определены в ближайшее время, и горожане получат информацию о безопасности употребления воды из этих источников.
Исполняющий обязанности главного врача Спасской городской больницы Янис Андреевич Качура сообщил, что 16 пациентов, включая семерых детей, остаются на лечении, и их состояние удовлетворительное. Пациентам оказывается необходимое лечение, и ведется постоянный мониторинг их состояния.
Жители микрорайона имени Сергея Лазо получили рекомендацию не употреблять воду из спорных источников до получения результатов анализов. Для приготовления пищи рекомендуется использовать только кипяченую или бутилированную воду.