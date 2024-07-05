16 человек в больнице: официальные данные по отравлению питьевой водой в Спасске

Специалисты «Роспотребнадзора» проводят анализ воды из различных источников, включая скважины, насосные станции и водопроводные сети по нескольким улицам города. Жители, проживающие по определенным адресам, были доставлены в больницу с признаками отравления. Результаты анализов будут определены в ближайшее время, и горожане получат информацию о безопасности употребления воды из этих источников.