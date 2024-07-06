Мэр Артема удостоен высокой награды за заслуги в развитии местного самоуправления

Как подчеркивают политологи, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, заслуженная для мэра Артёма награда, ведь он активно реализует для муниципалитета важные проекты, заручаясь поддержкой губернатора Приморья Олега Кожемяко. Эта синергия мэра и главы региона даёт возможность улучшать инфраструктуру, благоустройство, социальную сферу благодаря национальным проектам и государственным программам так, что работу видят не только горожане, но еще и в Администрации Президента.