Мэр Артема удостоен высокой награды за заслуги в развитии местного самоуправления

Posted 5 июля, 23:51
Published 5 июля, 23:51
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В указе было отмечено, что орден вручается «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
В Telegram-канале «Типичный приморец» сообщают, что вместе с Вячеславом Квоном подобную награду получили еще 70 человек из разных городов России. Среди них были не только главы, но и работники муниципалитетов. Также, многие из них удостоились Почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
Как подчеркивают политологи, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, заслуженная для мэра Артёма награда, ведь он активно реализует для муниципалитета важные проекты, заручаясь поддержкой губернатора Приморья Олега Кожемяко. Эта синергия мэра и главы региона даёт возможность улучшать инфраструктуру, благоустройство, социальную сферу благодаря национальным проектам и государственным программам так, что работу видят не только горожане, но еще и в Администрации Президента.
Отметим, что Вячеслав Квон пользуется заслуженным уважением у жителей Артемовского городского округа за то, что имеет активную гражданскую позицию, поддерживает земляков в зоне проведения Специальной военной операции, а также работает на благо города, который ему вверен.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в апреле этого года был официально опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении Вячеслава Квона медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».