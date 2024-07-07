Губернатор Олег Кожемяко передал снаряжение военнослужащим из Приморья

Posted Вчера, 09:24
Published Вчера, 09:24
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Глава Приморья Олег Кожемяко передал необходимое оборудование и гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в СВО. Встреча с бойцами прошла в Белгородской области во вторник, 2 июля.
Он подчеркнул важность работы по оказанию поддержки военным и их семьям. Губернатор выразил радость от возможности помочь военным из различных подразделений. Поставленное снаряжение уже отправили на передовые позиции для выполнения задач.
В Приморье продолжается активная работа по оказанию помощи военным и мобилизованным гражданам в зоне СВО и их семьям. Жители региона поддерживают солдат различными способами: дети пишут письма, создают свечи, а общественные организации и предприятия собирают гуманитарную помощь для отправки туда, где это необходимо.
Губернатор Олег Кожемяко контролирует все мероприятия по помощи военным и мобилизованным гражданам, которые находятся в зоне СВО.