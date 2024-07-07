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Published Вчера, 09:24

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

Губернатор Олег Кожемяко передал снаряжение военнослужащим из Приморья

Губернатор Олег Кожемяко передал снаряжение военнослужащим из Приморья

7 июля 2024, 09:24
Губернатор Приморья лично контролирует поддержку военных и мобилизованных из Приморья, которые находятся в зоне СВО. Олег Кожемяко отправился в командировку в Белгородскую область, где встретился с приморцами и передал им снаряжение и гуманитарную помощь.
Сюжет
ДНР

Глава Приморья Олег Кожемяко передал необходимое оборудование и гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в СВО. Встреча с бойцами прошла в Белгородской области во вторник, 2 июля.

Он подчеркнул важность работы по оказанию поддержки военным и их семьям. Губернатор выразил радость от возможности помочь военным из различных подразделений. Поставленное снаряжение уже отправили на передовые позиции для выполнения задач.

В Приморье продолжается активная работа по оказанию помощи военным и мобилизованным гражданам в зоне СВО и их семьям. Жители региона поддерживают солдат различными способами: дети пишут письма, создают свечи, а общественные организации и предприятия собирают гуманитарную помощь для отправки туда, где это необходимо.

Губернатор Олег Кожемяко контролирует все мероприятия по помощи военным и мобилизованным гражданам, которые находятся в зоне СВО.

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