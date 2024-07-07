Губернатор Олег Кожемяко передал снаряжение военнослужащим из Приморья

В Приморье продолжается активная работа по оказанию помощи военным и мобилизованным гражданам в зоне СВО и их семьям. Жители региона поддерживают солдат различными способами: дети пишут письма, создают свечи, а общественные организации и предприятия собирают гуманитарную помощь для отправки туда, где это необходимо.