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Posted Вчера, 04:23

Published Вчера, 04:23

Modified Вчера, 04:25

Updated Вчера, 04:25

Во Владивостоке наградили супругов с большим семейным стажем

Константин Шестаков во Владивостоке наградил супругов с большим семейным стажем

9 июля 2024, 04:23

Во Владивостоке наградили супругов с большим семейным стажем

В День семьи, любви и верности глава Владивостока Константин Шестаков вручил награды «За любовь и верность» супружеским парам краевого центра, чей семейный стаж составляет четверть века и более.

В пресс-службе администрации Владивостока подчеркнули: медали и нагрудные знаки «Полевая ромашка» Константин Шестаков вручил 15 семьям. И четверть века жизни в ладу и счастье для них — не предел. Например, семейный стаж Александра Ивановича и Валентины Дмитриевны Дудинских - 65 лет! Константин Владимирович отметил, что семья Дудинских — пример истинной любви и верности не только для их детей и внуков, но и для всех жителей Владивостока.

— День семьи, любви и верности — один из тех праздников, которые напоминают нам о самом ценном, что есть в нашей жизни, — о семье, — сказал, поздравляя супругов, глава Владивостока. — Всем, кто сегодня был удостоен награды, я желаю провести множество прекрасных мгновений вместе, а вашим детям и внукам — найти в своей жизни такого же верного и любимого человека, как ваша вторая половина.

На торжественном мероприятии награждения самых крепких и счастливых семей Владивостока также побывал вице-губернатор Приморского края Дмитрий Мариза. Он — от имени губернатора Приморья Олега Кожемяко — поздравил семейные пары с праздником и пожелал им долгих лет совместной счастливой жизни.

— Напомним, получить награду «За любовь и верность» могут семейные пары, прожившие в официальном браке не менее 25 лет, — подчеркнули в пресс-службе администрации Владивостока. — Для этого ежегодно до 1 апреля претендентам необходимо подать заявку в один из отделов записи актов гражданского состояния Владивостока.

Также в День семьи, любви и верности в столице ДФО поздравляли и тех, кто именно в эту прекрасную дату решил связать себя узами брака. 22 семейные пары образовались в краевом центре в День святых Петра и Февронии!

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Праздники#Константин Шестаков#Наш Город#Награды#Семьи#День семьи
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