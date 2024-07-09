Константин Шестаков во Владивостоке наградил супругов с большим семейным стажем

В пресс-службе администрации Владивостока подчеркнули: медали и нагрудные знаки «Полевая ромашка» Константин Шестаков вручил 15 семьям. И четверть века жизни в ладу и счастье для них — не предел. Например, семейный стаж Александра Ивановича и Валентины Дмитриевны Дудинских - 65 лет! Константин Владимирович отметил, что семья Дудинских — пример истинной любви и верности не только для их детей и внуков, но и для всех жителей Владивостока.