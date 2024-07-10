Делегация МГУ посетила Пермскую ЦБК в рамках визита в Прикамье

Сотрудники предприятия организовали для делегации из Москвы экскурсию на производство, где студентов познакомили со всеми этапами переработки макулатуры и производства картона для плоских слоев гофроупаковки. Участникам экскурсии рассказали, что бумажные отходы отправляют не на мусорный полигон, а применяют в качестве вторсырья для изготовления новой продукции. Такой цикл на Пермской ЦБК может повторяться до 12 раз. Предприятие способно в год перерабатывать 300 тысяч тонн.