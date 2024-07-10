Делегация МГУ посетила Пермскую ЦБК в рамках визита в Прикамье

Posted Вчера, 10:38
Published Вчера, 10:38
Modified Вчера, 10:38
Updated Вчера, 10:38
Издание properm.ru пишет, что с хозяйственным комплексом Пермского края второкурсники знакомятся, посещая предприятия различных отраслей экономической специализации данного региона. В рамках визита на производственную площадку Пермской ЦБК студенты познакомились с устройством целлюлозно-бумажной промышленности и экономики замкнутого цикла.
Сотрудники предприятия организовали для делегации из Москвы экскурсию на производство, где студентов познакомили со всеми этапами переработки макулатуры и производства картона для плоских слоев гофроупаковки. Участникам экскурсии рассказали, что бумажные отходы отправляют не на мусорный полигон, а применяют в качестве вторсырья для изготовления новой продукции. Такой цикл на Пермской ЦБК может повторяться до 12 раз. Предприятие способно в год перерабатывать 300 тысяч тонн.
Руководитель практики, доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ, к. г. н. Мария Горячко отметила, что посещение отдельных предприятий для изучения экономических отраслей и знакомства с регионами имеет важное значение для подготовки будущих специалистов в области географии.
С делегацией из МГУ встретился генеральный директор ПЦБК Юрий Марков, который отметил, что на предприятии всегда рады гостям, особенно студентам.
Для студентов был организован турнир по настольной игре «Цикличная экономика», в рамках которой они смогли познакомиться с устройством экономики замкнутого цикла. Его провели студенты экономического факультета ПГНИУ. Каждый из участников в ходе игры смог побыть в роли руководителя промышленного предприятия, которое специализируется в той или иной отрасли, а также проверить собственные знания об экономике замкнутого цикла. После игры студентам вручили памятные подарки.
Одна из практиканток, студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова, отметила, что Пермь — удивительный город. Ей понравилось благоустройство столицы Прикамья, новый жилой фонд, открытая промышленность с возможностью посещения разных предприятий. Студентке было интересно посетить ПЦБК, ее впечатлило масштабное производство и переработка макулатуры. Она сказала, что гораздо интереснее увидеть все изнутри, чем просто слушать лекции.