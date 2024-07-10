Глава Владивостока провёл встречу с предпринимателями

Константин Шестаков рассказал: в краевом центре реализуется большая программа по замене сетей теплоснабжения, ремонту дорог и фасадов исторических зданий. Это не разовые акции, а непрерывная работа, цель которой — создать в столице ДФО комфортные условия для жизни горожан и — для пребывания в ней туристов.