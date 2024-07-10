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Глава Владивостока провёл встречу с предпринимателями

Глава Владивостока провёл встречу с предпринимателями

10 июля 2024, 00:04
Глава Владивостока Константин Шестаков провёл встречу с бизнес-сообществом города, с предпринимателями, чья сфера интересов в основном связана с туризмом.
Сюжет
Туризм

С членами Клуба предпринимателей Константин Шестаков обсудил множество важных вопросов, так или иначе оказывающих влияние на развитие Владивостока, на преображение его внешнего облика, его туристическую привлекательность. Речь — в том числе — шла о благоустройстве парков и скверов, реконструкции дорожных развязок и ремонте исторических зданий.

— Владивосток процветает и развивается благодаря вам, — сказал глава города, обращаясь к предпринимателям. — И это — традиция, так было всегда: активные, неравнодушные, любящие Владивосток предприниматели вносили свой вклад в развитие города и прославляли приморскую столицу. И сейчас городское развитие сопряжено с вашим успехом. Совместно с бизнесом мы реализуем проекты благоустройства, событийные мероприятия, фестивали и ярмарки.

Константин Шестаков рассказал: в краевом центре реализуется большая программа по замене сетей теплоснабжения, ремонту дорог и фасадов исторических зданий. Это не разовые акции, а непрерывная работа, цель которой — создать в столице ДФО комфортные условия для жизни горожан и — для пребывания в ней туристов.

Активным было обсуждение организации морских прогулок по акватории Амурского залива, бухты Золотой Рог, проливу Босфор Восточный. По словам предпринимателей, экскурсии на катерах довольно логично вписались бы в атмосферу морского города.

— Вы же понимаете, что первоочередная наша задача, как органа власти, — наладить бесперебойное и комфортное транспортное сообщение с островными территориями, — подчеркнул глава города. — Но организацией экскурсий могли бы заняться предприниматели, и если такие желающие есть, мы всегда открыты для диалога.

Члены Клуба предпринимателей задали Константину Шестакову множество вопросов. И получили взвешенные, ясные, компетентные ответы. Глава города подчеркнул, подводя итог мероприятия, что такие встречи очень полезны для выстраивания диалога и совместной работы.

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