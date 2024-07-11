Вице-губернатор ХМАО доложил о завершении строительства больницы-долгостроя

Документы для возведения Нижневартовской ОКБ начали составлять в 2006 году, проектирование стартовало годом позже, а работы с привлечением генерального подрядчика — столичной компании «СтройПрестиж» — только в 2012 году. Однако через год сотрудничество с генподрядчиком завершилось, и строительство пришлось поставить на паузу. Длительное время велись поиски нового подрядчика, больница в итоге строилась с перерывами и с бесконечными переносами сроков сдачи в эксплуатацию до лета 2024 года. В результате об окончании строительства было сообщено лично президенту России Владимиру Путину министром здравоохранения Михаилом Мурашко.