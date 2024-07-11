Вице-губернатор ХМАО доложил о завершении строительства больницы-долгостроя

Posted Вчера, 07:44
Published Вчера, 07:44
Modified Вчера, 07:44
Updated Вчера, 07:44
Как сообщает muksun.fm, ссылаясь на ряд заявлений вице-губернатора ХМАО-Югры Азата Ислаева, многие не верили, что медицинский хаб в конце концов будет достроен. Журналисты издания вспомнили все этапы строительства, растянувшегося на 17 лет, и задали экспертам вопросы о будущем медучреждения.
Азат Ислаев пообещал, что больным будет комфортно проходить терапию в стенах югорской больницы, а врачей снабдят всем необходимым инструментарием для высокоэффективной работы.
Проект медицинского хаба на 1100 мест успешно воплощен в жизнь согласно правилам программы «Сотрудничество», которую общими усилиями реализуют Югра, ЯНАО и Тюменская область.
Документы для возведения Нижневартовской ОКБ начали составлять в 2006 году, проектирование стартовало годом позже, а работы с привлечением генерального подрядчика — столичной компании «СтройПрестиж» — только в 2012 году. Однако через год сотрудничество с генподрядчиком завершилось, и строительство пришлось поставить на паузу. Длительное время велись поиски нового подрядчика, больница в итоге строилась с перерывами и с бесконечными переносами сроков сдачи в эксплуатацию до лета 2024 года. В результате об окончании строительства было сообщено лично президенту России Владимиру Путину министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Глава департамента строительства и ЖКХ Югры Матвей Каров охарактеризовал данный объект в регионе как один из наиболее сложных и масштабных в реализации. Он особо подчеркнул, что команда стройкомплекса Югры справилась. Медицинский хаб из шести блоков в Нижневартовске занял пространство в более чем 100 тысяч квадратных метров (размер 15 футбольных полей). Вести прием больных здесь будут до 2,5 тысячи медиков.
Руководство окружной больницы уже сделало первые шаги для решения кадрового вопроса, так как нехватка врачей сейчас наблюдается во многих регионах. ОКБ планирует устраивать в штат специалистов, которые пока учатся в ординатуре по целевым квотам.