Владивосток освобождают от незаконных конструкций и гаражей

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Updated Сегодня, 01:32
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: с начала 2024 года с улиц города вывезено 315 железных гаражей и незаконных строений. Кроме того, на свалку отправлена 71 рекламная конструкция.
— И гаражи, и разного рода торговые (и не только) павильоны, и рекламные вывески, банеры и так далее были установлены и размещены на территории Владивостока без получения соответствующих разрешительных документов, — отметили специалисты МКУ «Содержание городских территорий».
Каждую неделю бригады рабочих «СГТ» выходят на улицы города и методично, квартал за кварталом, освобождают Владивосток от разного рода самостроя и «самопала». При этом рабочие не только демонтируют объекты, но и убирают и оставшийся после демонтажа мусор.
На текущей неделе в центре внимания бригад СГТ — улица Воропаева. Отрадно заметить, что часть незаконно установленных здесь гаражей собственники — после получения уведомлений — вывезли самостоятельно. Ну, а те строения, которые просто оказались никому не нужными, были разобраны и вывезены на свалку. При этом собственникам всё равно придётся оплатить понесённые муниципальным предприятием расходы.
Важно отметить, что снос незаконных конструкций — далеко не единственная задача, которая стоит перед рабочими МКУ «СГТ» и которую держит под контролем глава города Константин Шестаков. Каждый день они ведут промывку ливневой канализации, устанавливают дорожные знаки, проводят комплексную уборку улиц и многое другое.
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