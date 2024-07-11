Владивосток освобождают от незаконных конструкций и гаражей

На текущей неделе в центре внимания бригад СГТ — улица Воропаева. Отрадно заметить, что часть незаконно установленных здесь гаражей собственники — после получения уведомлений — вывезли самостоятельно. Ну, а те строения, которые просто оказались никому не нужными, были разобраны и вывезены на свалку. При этом собственникам всё равно придётся оплатить понесённые муниципальным предприятием расходы.