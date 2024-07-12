Аномальная жара: ТОП-6 способов от МЧС, чтобы избежать перегрева в Приморье

Posted 12 июля, 07:03
Published 12 июля, 07:03
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Что происходит с человеком во время перегрева? У него уменьшается кровоснабжение периферических сосудов, что ставит сердечно-сосудистую систему под угрозу. Это касается, в первую очередь, людей старшего возраста, страдающих хроническими заболеваниями и лиц с избыточным весом, но также и все остальных, и даже самых здоровых.
А что делать, чтобы избежать негативных последствий аномальной жары? Советами делится МЧС России.
Но помимо ухода за собой, не забывайте и о близких. Оказывайте помощь тем, кто подвергается риску из-за аномальной жары, и знайте признаки теплового удара или солнечного поражения