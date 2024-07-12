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Posted 12 июля, 07:03

Published 12 июля, 07:03

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Аномальная жара: ТОП-6 способов от МЧС, чтобы избежать перегрева в Приморье

Аномальная жара: ТОП-6 способов от МЧС, чтобы избежать перегрева в Приморье

12 июля 2024, 07:03
Лето — время отпусков, пикников и пляжного отдыха, но высокие температуры — очень опасная вещь для здоровья. Когда столбик термометра переваливает за отметку в 30 градусов, тело человека буквально переключается на борьбу за свою жизнь. Что же делать, чтобы избежать перегрева?
Сюжет
МЧС

Что происходит с человеком во время перегрева? У него уменьшается кровоснабжение периферических сосудов, что ставит сердечно-сосудистую систему под угрозу. Это касается, в первую очередь, людей старшего возраста, страдающих хроническими заболеваниями и лиц с избыточным весом, но также и все остальных, и даже самых здоровых.

А что делать, чтобы избежать негативных последствий аномальной жары? Советами делится МЧС России.

  1. Ограничьте пребывание на улице, особенно в период самого жаркого времени с 11 до 17 часов.
  2. Одевайтесь в легкую одежду из натуральных тканей и используйте солнцезащитные средства.
  3. Употребляйте достаточное количество воды, не менее 1,5 литра в день.
  4. Снизьте физическую активность и выполняйте ее в более прохладное время суток.
  5. Обратите внимание на свою пищу, выбирая легкие и свежие продукты.
  6. Применяйте охлаждающие процедуры, такие как души и орошение водой.

Но помимо ухода за собой, не забывайте и о близких. Оказывайте помощь тем, кто подвергается риску из-за аномальной жары, и знайте признаки теплового удара или солнечного поражения

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