Аномальная жара: ТОП-6 способов от МЧС, чтобы избежать перегрева в Приморье

Что происходит с человеком во время перегрева? У него уменьшается кровоснабжение периферических сосудов, что ставит сердечно-сосудистую систему под угрозу. Это касается, в первую очередь, людей старшего возраста, страдающих хроническими заболеваниями и лиц с избыточным весом, но также и все остальных, и даже самых здоровых.