Жизнь отловленного тигра в Приморье под угрозой

Posted 13 июля, 06:03
Published 13 июля, 06:03
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
«У тигра стабильно тяжелое состояние. У него огнестрельное ранение головы и перелом нижней челюсти, что мешает ему принимать пищу», — сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев приморским журналистам.
Сейчас прилагаются все усилия для откорма тигра. Ему дают измельченную пищу и поддерживают медикаментами, но животное принимает пищу с трудом.
Напомним, 8 июля сотрудники охотнадзора отловили амурского тигра, который с конца марта заходил в село Беневское Лазовского округа и охотился на собак.