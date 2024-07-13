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Posted 13 июля, 06:03

Published 13 июля, 06:03

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Жизнь отловленного тигра в Приморье под угрозой

Жизнь отловленного тигра в Приморье под угрозой

13 июля 2024, 06:03
В Приморье специалисты опасаются за жизнь отловленного у села Беневское тигра. Хищник не может охотиться из-за огнестрельного ранения и находится в критическом состоянии.

«У тигра стабильно тяжелое состояние. У него огнестрельное ранение головы и перелом нижней челюсти, что мешает ему принимать пищу», — сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев приморским журналистам.

Сейчас прилагаются все усилия для откорма тигра. Ему дают измельченную пищу и поддерживают медикаментами, но животное принимает пищу с трудом.

Напомним, 8 июля сотрудники охотнадзора отловили амурского тигра, который с конца марта заходил в село Беневское Лазовского округа и охотился на собак.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Животные#Россия#Тигр#Огнестрельное ранение
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