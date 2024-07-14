zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума
zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Вчера, 06:57

Published Вчера, 06:57

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Жители Приморского края отреагировали на невозмутимого малыша в коляске

«Просто душка»: о пушистой ляльке в коляске высказались жители Приморья

14 июля 2024, 06:57

Жители Приморского края отреагировали на невозмутимого малыша в коляске

Горожанка везла своего любимца в специальной коляске. Судя по фото, собака осознает, насколько удобно ездить на транспорте, а не передвигаться на своих четырех.

Интересный «пассажир» в коляске очаровал жителей дальневосточной столицы. Песик с невозмутимым видом сидел в своем личном транспорте.

Приморцы восхитились питомцем и интересным подходом его хозяйки.

«Какая прелесть. И, главное, удобно ведь»;
«Чего только не придумают ради потребителя»;
«Ох, мне бы такую коляску, когда мой энерджайзер под машины кидался»;
«Прикольно. А взгляд то какой. Забавный песель»;
«Какая прелесть! И песик просто душка».
#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Животные#Пляж
Подпишитесь
Эксперты о приговоре Чихунову: «Государство правильно реагирует на провокации»
20 мая, 05:34
Чудом вырвался из лап медведя: житель Приморья остался в живых после роковой встречи
19 мая, 03:35
Сбил и скрылся? Опасного таксиста ищут в Приморском крае
18 мая, 02:15
Дети кукурузы и отцы в кукурузниках. Из Владивостока в Пекин: цены, визы, кукуруза — что делать русскому туристу в Китае?
17 мая, 05:57
Антон Волошко: жилью для сирот в Приморье — быть
16 мая, 11:15
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
4 июля, 10:11