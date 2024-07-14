«Просто душка»: о пушистой ляльке в коляске высказались жители Приморья

Posted Вчера, 06:57
Published Вчера, 06:57
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Интересный «пассажир» в коляске очаровал жителей дальневосточной столицы. Песик с невозмутимым видом сидел в своем личном транспорте.
Приморцы восхитились питомцем и интересным подходом его хозяйки.
«Какая прелесть. И, главное, удобно ведь»;
«Чего только не придумают ради потребителя»;
«Ох, мне бы такую коляску, когда мой энерджайзер под машины кидался»;
«Прикольно. А взгляд то какой. Забавный песель»;
«Какая прелесть! И песик просто душка».