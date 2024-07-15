Пекло будет «адское»: синоптики рассказали о погоде на весь июль 2024 в Приморье

Posted 15 июля, 02:50
Published 15 июля, 02:50
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Первый месяц лета характеризовался температурным режимом, близким к средним значениям за долгий период времени. Отклонения среднесуточной температуры составляли от -0,4 до +1,0 °C, в некоторых районах на севере отмечалось понижение на 1,1 — 1,7 °C. В июне был избыток осадков, с общим количеством выпавших осадков составляющим 1,2 — 2 нормы, а на севере превышение достигало 3,2 месячных норм.
Из-за обильных дождей в Приморье многие районы и округи «ушли под воду». Режим ЧС ввели в Яковлевском районе, Дальнереченске и Дальнереченском ГО. В общем, нельзя сказать, что июнь выдался удачным месяцем, так как жители указанных веше районов до сих пор борются с последствиями паводков. В Дальнереченске уже работает комиссия, которая оценивает ущерб, полученный жителями.
Региональное правительство активно работает над созданием системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, что позволяет заранее принимать меры в муниципалитетах, ожидающих возможные бедствия. Благодаря этим усилиям, когда наводнения все-таки настигли северные поселения, реагирование было организовано эффективно.
Предварительная подготовка региона значительно смягчила возможные последствия катастрофы. Краевые власти активно работают над предотвращением чрезвычайных ситуаций и минимизацией ущерба, что способствует безопасности и благополучию региона.
Прогноз метеорологов для середины лета в Приморском крае указывает на то, что июль будет жарким и иногда влажным. По данным долгосрочного прогноза Примгидромета, ожидается, что предстоящий месяц принесет высокие температуры.
Согласно специалистам, средняя температура воздуха в июле составит +20…+23 °C, на восточном побережье будет немного прохладнее, +17…+19 °C, что на 1-2 градуса выше средних значений. Количество осадков предполагается около среднего уровня для региона, хотя в некоторых центральных и западных районах может быть немного больше.
Напомним, что средняя температура в Приморье может различаться в зависимости от конкретной территории.
Например, на побережье, даже на юге, обычно прохладнее, чем в центре региона. В Находке средняя температура в июле составляет +19,2 °C, в то время как в Кировском районе она уже выше: +21,8 °C. Самые низкие температуры традиционно наблюдаются у моря на востоке: например, в Тернее +16,7 °C, а в Рудной Пристани под Дальнегорском +16,6 °C.
Среднемесячное количество осадков для Владивостока обычно составляет около 150 мм, такой же уровень осадков обычно выпадает и в Пожарском районе. На других территориях, как правило, более сухо: например, в Чугуевке и Пограничном, где ожидается аномальная влажность в июле, средний показатель составляет 120 мм.
Жители Владивостока за те прошедшие несколько дней июля уже почувствовали настоящее летнее пекло. Долгожданное солнце превратилось в испытание для многих горожан: отсутствие бриза и высокие температуры создали невыносимую жару на улицах краевой столицы.
По информации от «Примгидромета», 2 июля во Владивостоке был установлен новый температурный рекорд — 27,4 °C. Подобная жара последний раз царила в городе в 1994 году. Тогда в дальневосточной столице термометры показали 27,3 °C.
Главный метеоролог региона Борис Кубай отметил, что после первого дождливого месяца лета в тропосфере начала формироваться вторая стадия летнего муссона. Однако в регион пожаловал тихоокеанский антициклон, который не только исключает возникновение осадков, но и способствует улучшению погоды.
Более того, по данным синоптиков, в крае не ожидаются тайфуны в ближайшие десять дней.
Голыбин Антон