Пекло будет «адское»: синоптики рассказали о погоде на весь июль 2024 в Приморье

Например, на побережье, даже на юге, обычно прохладнее, чем в центре региона. В Находке средняя температура в июле составляет +19,2 °C, в то время как в Кировском районе она уже выше: +21,8 °C. Самые низкие температуры традиционно наблюдаются у моря на востоке: например, в Тернее +16,7 °C, а в Рудной Пристани под Дальнегорском +16,6 °C.