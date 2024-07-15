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Posted 15 июля, 02:50

Published 15 июля, 02:50

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Пекло будет «адское»: синоптики рассказали о погоде на весь июль 2024 в Приморье

Пекло будет «адское»: синоптики рассказали о погоде на весь июль 2024 в Приморье

15 июля 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney
После первого дождливого месяца лета жители Приморья задумываются о том, что же погода преподнесет в июле 2024 года. Согласно прогнозам синоптиков, второй месяц лета в регионе будет довольно жарким. Подробнее о том, какая погода ожидает Приморье в этом месяце — читайте в материале «Восток-Медиа».

Дождливое начало лета — итоги июня 2024 в Приморье

Первый месяц лета характеризовался температурным режимом, близким к средним значениям за долгий период времени. Отклонения среднесуточной температуры составляли от -0,4 до +1,0 °C, в некоторых районах на севере отмечалось понижение на 1,1 — 1,7 °C. В июне был избыток осадков, с общим количеством выпавших осадков составляющим 1,2 — 2 нормы, а на севере превышение достигало 3,2 месячных норм.

Из-за обильных дождей в Приморье многие районы и округи «ушли под воду». Режим ЧС ввели в Яковлевском районе, Дальнереченске и Дальнереченском ГО. В общем, нельзя сказать, что июнь выдался удачным месяцем, так как жители указанных веше районов до сих пор борются с последствиями паводков. В Дальнереченске уже работает комиссия, которая оценивает ущерб, полученный жителями.

Региональное правительство активно работает над созданием системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, что позволяет заранее принимать меры в муниципалитетах, ожидающих возможные бедствия. Благодаря этим усилиям, когда наводнения все-таки настигли северные поселения, реагирование было организовано эффективно.

Предварительная подготовка региона значительно смягчила возможные последствия катастрофы. Краевые власти активно работают над предотвращением чрезвычайных ситуаций и минимизацией ущерба, что способствует безопасности и благополучию региона.

Прогнозы синоптиков на июль 2024 в Приморье

Прогноз метеорологов для середины лета в Приморском крае указывает на то, что июль будет жарким и иногда влажным. По данным долгосрочного прогноза Примгидромета, ожидается, что предстоящий месяц принесет высокие температуры.

Согласно специалистам, средняя температура воздуха в июле составит +20…+23 °C, на восточном побережье будет немного прохладнее, +17…+19 °C, что на 1-2 градуса выше средних значений. Количество осадков предполагается около среднего уровня для региона, хотя в некоторых центральных и западных районах может быть немного больше.

Напомним, что средняя температура в Приморье может различаться в зависимости от конкретной территории.

Например, на побережье, даже на юге, обычно прохладнее, чем в центре региона. В Находке средняя температура в июле составляет +19,2 °C, в то время как в Кировском районе она уже выше: +21,8 °C. Самые низкие температуры традиционно наблюдаются у моря на востоке: например, в Тернее +16,7 °C, а в Рудной Пристани под Дальнегорском +16,6 °C.

Среднемесячное количество осадков для Владивостока обычно составляет около 150 мм, такой же уровень осадков обычно выпадает и в Пожарском районе. На других территориях, как правило, более сухо: например, в Чугуевке и Пограничном, где ожидается аномальная влажность в июле, средний показатель составляет 120 мм.

Июль 2024 уже «дал жару» в Приморье

Жители Владивостока за те прошедшие несколько дней июля уже почувствовали настоящее летнее пекло. Долгожданное солнце превратилось в испытание для многих горожан: отсутствие бриза и высокие температуры создали невыносимую жару на улицах краевой столицы.

По информации от «Примгидромета», 2 июля во Владивостоке был установлен новый температурный рекорд — 27,4 °C. Подобная жара последний раз царила в городе в 1994 году. Тогда в дальневосточной столице термометры показали 27,3 °C.

Ждать ли тайфунов в июле 2024 в Приморье?

Главный метеоролог региона Борис Кубай отметил, что после первого дождливого месяца лета в тропосфере начала формироваться вторая стадия летнего муссона. Однако в регион пожаловал тихоокеанский антициклон, который не только исключает возникновение осадков, но и способствует улучшению погоды.

Более того, по данным синоптиков, в крае не ожидаются тайфуны в ближайшие десять дней.

Голыбин Антон

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