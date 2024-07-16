Дума Спасского района теперь не может принимать решения

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Published Сегодня, 00:46
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Updated Сегодня, 01:13
«Терять» депутатов районная дума начала еще в ноябре 2023 года, тогда полномочия сложила Ольга Задворная, а на прошлой неделе от мандатов отказались еще девять народных избранников: Хачик Шагинян, Евгений Марченко, Оксана Скоморохова, Максим Ягодинец, Олег Кислицын, Александр Гурин, Кулинич, Вячеслав Гнездилов и Олег Нигматуллин.
Теперь в представительном органе муниципалитета осталось лишь пять депутатов, включая спикера Всеволода Ию. Понятно, что легитимно функционировать и принимать решения такая дума не может, поэтому становится неправомочным. О том, как будут развиваться политические события в Спасском районе далее, говорить пока сложно, но ясно одно — муниципалитет ждут очередные выборы, которые будут назначены в обозримом будущем.
С учетом того, что с самого начала работы этого созыва парламентарии так и не смогли выстроить конструктивную работу, это препятствовало нормальному функционированию и исполнительной власти. В таких условиях, наверное, роспуск думы будет лучшим решением. Современные реалии требуют от общества максимальной консолидации, объединения на всех уровнях. Поэтому перезагрузка думы будет самым оптимальным выходом из сложившейся политической ситуации.
Эксперты считают, что для тех депутатов, кто устроил в парламенте никому не нужную подковёрную возню, спровоцировал сложения полномочий депутатами, и буквально парализовал думу, предстоят непростые времена — их работу будут проверять компетентные органы. И вряд ли эти парламентарии, точнее, уже скоро бывшие парламентарии смогут восстановить свое «честное» политическое имя.
Ранее СМИ сообщали о том, что рабочий визит губернатора Приморского края Олега Кожемяко в Спасск-Дальний был весьма насыщенным. Особое внимание глава региона уделил работам по расчистке русел рек в городе и лично их проинспектировал.