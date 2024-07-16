Дума Спасского района теперь не может принимать решения

Теперь в представительном органе муниципалитета осталось лишь пять депутатов, включая спикера Всеволода Ию. Понятно, что легитимно функционировать и принимать решения такая дума не может, поэтому становится неправомочным. О том, как будут развиваться политические события в Спасском районе далее, говорить пока сложно, но ясно одно — муниципалитет ждут очередные выборы, которые будут назначены в обозримом будущем.