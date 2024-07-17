Во Владивостоке идёт активное благоустройство придомовых территорий

В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что многие годы муниципалитет не вел никаких работ по ремонту дворов. И только пару лет назад, с приходом новой команды — команды Константина Шестакова, при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Сейчас же в городе действуют четыре программы благоустройства: в рамках онлайн-голосования, организованного по нацпроекту «Жилье и городская среда», по всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока», а также проекту губернатора Олега Кожемяко «1000 дворов».