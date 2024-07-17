Во Владивостоке идёт активное благоустройство придомовых территорий

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Работы по ремонту и благоустройству идут в данный момент в 52 дворах Владивостока. 19 придомовых территорий уже стали уютнее, комфортнее и красивее — и радуют жильцов. Всего же — по нескольким программам благоустройства, в том числе «1000 дворов» и «1000 дворов Дальнего Востока», в краевом центре приведут в порядок более 80 двориков: заасфальтируют, установят скамейки, сделают детские площадки.\
— Благодаря поддержке правительства мы смогли реализовать больше проектов по благоустройству дворовых территорий — в 2022 году 165 дворов обрели новый вид, в 2023 году — 118. В этом году реализация программ продолжится, а это значит, что еще больше придомовых территорий станут комфортными и безопасными, – отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
На улице Нерчинской, 58, например, жильцы получили новую детскую площадку (напомним, в рамках программы «1000 дворов» можно выбрать вид благоустройства — асфальтирование территории или установка детской или спортплощадки; чаще всего жильцы выбирают асфальтирование). На улице Пологой, 17 и 24 глаза и души жителей близлежащих домов радует новехонький асфальт.
Работы по второй программе благоустройства ведутся комплексно, они включают в себя и асфальтирование, и создание комфортной среды — детской площадки, сквера и так далее. сейчас по программа «Благоустройство в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа». преображаются дворы на улицах Ивановская, 2, Нерчинская, 3 и по другим адресам. Партизанском проспекте, 8 и Нерчинской, 3.
В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что многие годы муниципалитет не вел никаких работ по ремонту дворов. И только пару лет назад, с приходом новой команды — команды Константина Шестакова, при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Сейчас же в городе действуют четыре программы благоустройства: в рамках онлайн-голосования, организованного по нацпроекту «Жилье и городская среда», по всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока», а также проекту губернатора Олега Кожемяко «1000 дворов».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как была благоустроена территория на улице Сафонова.