Владимир Новиков: занятия по оздоровительной гимнастике должны продолжаться

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Серебряные добровольцы Владивостока просят оказать содействие в возобновлении занятий по гимнастике цигун на территории общественных пространств дальневосточной столицы. Обращение инициативной группы волонтеров прозвучало в рамках приема депутата Государственной Думы РФ, координатора партийного проекта «Старшее поколение» Владимира Новикова.
По словам заявителей, предприниматель, выступавший спонсором занятий, прекратил работу с этим проектом.
«Тем не менее, пенсионеры хотят и дальше заниматься оздоровительной гимнастикой в рамках утренней зарядки. Готов продолжать свою работу и их постоянный тренер, но теперь из-за прекращения финансирования он остался без зарплаты», — сообщил Владимир Новиков.
Возможность возобновления занятий и оформления оплаты труда парламентарий обсудил с представителями краевого министерства физической культуры и спорта.
«Эти вопросы требуют проработки. Дело осложняется тем, что у тренера нет высшего профильного образования, но в трудовой книжке у него есть строка о работе в должности учителя физкультуры — это мы берем во внимание! И постараемся найти спонсоров для занятий до конца года», — отметил парламентарий.
По его словам, у социального проекта по оздоровительной гимнастике есть все возможности получить грант в следующем году по линии краевого правительства.
«Важно заняться подготовкой гранта, его оформлением. Мы официально поддержим проект по линии исполнительной и законодательной власти, напишем необходимые ходатайства», — заявил Владимир Новиков.
Также депутат подчеркнул, что администрация Владивостока готова оказать поддержку в поиске помещений для занятий старшего поколения в холодное время года.
Одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России» является поддержка и забота о пожилых людях. Партия активно содействует проекту «Долголетие по-приморски», инициированный Владимиром Новиковым, который в настоящее время охватывает более 15 тысяч граждан почтенного возраста. Основная цель проекта — организация досуга и культурного времяпрепровождения и для граждан старшего поколения, и для людей особыми потребностями. Это включает предоставление доступа к спортивным и оздоровительным объектам, а также развитие социального туризма. В планах на будущее — привлечь ещё 5000 участников, в том числе — 2000 серебряных волонтёров.