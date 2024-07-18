Владимир Новиков: занятия по оздоровительной гимнастике должны продолжаться

Одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России» является поддержка и забота о пожилых людях. Партия активно содействует проекту «Долголетие по-приморски», инициированный Владимиром Новиковым, который в настоящее время охватывает более 15 тысяч граждан почтенного возраста. Основная цель проекта — организация досуга и культурного времяпрепровождения и для граждан старшего поколения, и для людей особыми потребностями. Это включает предоставление доступа к спортивным и оздоровительным объектам, а также развитие социального туризма. В планах на будущее — привлечь ещё 5000 участников, в том числе — 2000 серебряных волонтёров.