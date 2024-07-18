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Владимир Новиков: занятия по оздоровительной гимнастике должны продолжаться

Владимир Новиков: занятия по оздоровительной гимнастике должны продолжаться

18 июля 2024, 04:52
Фото: primorsk.er.ru
Возобновление работы социального проекта, посвященного гимнастике цигун — на контроле депутата Госдумы

Серебряные добровольцы Владивостока просят оказать содействие в возобновлении занятий по гимнастике цигун на территории общественных пространств дальневосточной столицы. Обращение инициативной группы волонтеров прозвучало в рамках приема депутата Государственной Думы РФ, координатора партийного проекта «Старшее поколение» Владимира Новикова.

По словам заявителей, предприниматель, выступавший спонсором занятий, прекратил работу с этим проектом.

«Тем не менее, пенсионеры хотят и дальше заниматься оздоровительной гимнастикой в рамках утренней зарядки. Готов продолжать свою работу и их постоянный тренер, но теперь из-за прекращения финансирования он остался без зарплаты», — сообщил Владимир Новиков.

Возможность возобновления занятий и оформления оплаты труда парламентарий обсудил с представителями краевого министерства физической культуры и спорта.

«Эти вопросы требуют проработки. Дело осложняется тем, что у тренера нет высшего профильного образования, но в трудовой книжке у него есть строка о работе в должности учителя физкультуры — это мы берем во внимание! И постараемся найти спонсоров для занятий до конца года», — отметил парламентарий.

По его словам, у социального проекта по оздоровительной гимнастике есть все возможности получить грант в следующем году по линии краевого правительства.

«Важно заняться подготовкой гранта, его оформлением. Мы официально поддержим проект по линии исполнительной и законодательной власти, напишем необходимые ходатайства», — заявил Владимир Новиков.

Также депутат подчеркнул, что администрация Владивостока готова оказать поддержку в поиске помещений для занятий старшего поколения в холодное время года.

Одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России» является поддержка и забота о пожилых людях. Партия активно содействует проекту «Долголетие по-приморски», инициированный Владимиром Новиковым, который в настоящее время охватывает более 15 тысяч граждан почтенного возраста. Основная цель проекта — организация досуга и культурного времяпрепровождения и для граждан старшего поколения, и для людей особыми потребностями. Это включает предоставление доступа к спортивным и оздоровительным объектам, а также развитие социального туризма. В планах на будущее — привлечь ещё 5000 участников, в том числе — 2000 серебряных волонтёров.

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