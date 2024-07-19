Константин Сиденко выдвинул свою кандидатуру на выборах в парламент Приморья

Голосование продлится в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября, и к этой процедуре территориальная избирательная комиссия города Артема уже активно готовится. Как и политические партии, желающие избрать своего представителя на этих выборах. На сегодняшний день уже три политических партии выдвинули своих кандидатов.