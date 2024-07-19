Константин Сиденко выдвинул свою кандидатуру на выборах в парламент Приморья

Posted 19 июля, 05:10
Published 19 июля, 05:10
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Довыборы в Заксобрание Приморского края, которые пройдут в сентябре 2024 года, должны закрыть «брешь» в депутатском корпусе, образовавшуюся после того, как спикер краевого парламента Александр Ролик перешел в Совет Федерации в качестве представителя от исполнительной власти региона.
Голосование продлится в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября, и к этой процедуре территориальная избирательная комиссия города Артема уже активно готовится. Как и политические партии, желающие избрать своего представителя на этих выборах. На сегодняшний день уже три политических партии выдвинули своих кандидатов.
Кандидатом от «Единой России» стал бывший командующий ТОФ, адмирал в отставке, ныне директор филиала ООО «Росатом-Логистика» во Владивостоке Константин Сиденко. Вчера, 18 июля в территориальной избирательной комиссии Артема он подал документы на выдвижение кандидатом и на регистрацию для участия в предстоящих довыборах. Ранее он победил на внутрипартийных праймериз, за него проголосовали 1256 голосов избирателей.
Теперь комиссия в течение десяти дней будет проверять документы выдвиженца от «Единой России», а потом примет решение о его регистрации.
Также документы на участие в выборах в избирком города Артема подали кандидат от ЛДПР Вячеслав Гнездилов и Галина Кубасова — от КПРФ.
Отметим, что в округ №10 входит часть Советского района Владивостока и часть города Артема. Выдвижение кандидатов, которое стартовало 21 июня, завершается уже 20 июля. Так что у потенциальных кандидатов, которые еще не заявили о себе, осталось не так много времени.