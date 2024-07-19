Мемориальную доску участнику СВО Дмитрию Балтабоеву открыли во Владивостоке

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Updated Сегодня, 05:40
На территории структурного подразделения «Южные электрические сети» в четверг, 18 июля, состоялось торжественное открытие мемориальной доски сотруднику предприятия Дмитрию Исмаиловичу Балтабоеву, погибшему 2 июля 2023 года в зоне проведения специальной военной операции. До призыва в рамках частичной мобилизации в 2022 году он проработал восемь лет в цехе ремонта оборудования аккумуляторщиком пятого разряда.
Длительное время боец числился пропавшим без вести, но к концу 2023 года пришла информация о его гибели. Он был похоронен 29 декабря 2023 года на Второй Аллее Героев Морского кладбища во Владивостоке.
Согласно Указу президента от 15 января 2024 года, ефрейтор Дмитрий Балтабоев был посмертно награжден Орденом мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга».
Инициатором создания мемориального объекта выступила первичная профсоюзная организация Приморских электрических сетей АО «ДРСК» совместно с сопредседателем регионального общественного совета партийного проекта «Историческая Память» Алексеем Свиридовым, председателем совета почётных граждан Владивостока и Приморского края Светланой Морозовой и сторонником «Единой России» Сергеем Паком.
«Мы чтим память военнослужащего, героически погибшего при исполнении воинского долга. Пусть имя Дмитрия Исмаиловича Балтабоева навсегда сохранится в памяти жителей города Владивостока. Убежден, что мемориальная доска, установленная сегодня при поддержке коллектива ДРСК, профсоюзной организации, Совета почетных граждан города Владивостока и Приморского края, активистов „Единой России“, кураторов федерального партийного проекта „Историческая память“, представителей региональных отделений ветеранских организаций „Офицеры России“, „Сильная Россия“, станет достойным свидетельством подвига бойцов Специальной военной операции, героически защитивших от угроз повторения нацизма мирное население воссоединенных российских регионов ― Донбасса, Херсона и Запорожья», ― отметил в рамках церемонии открытия председатель Думы города Владивостока, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Владивостокского городского округа Андрей Брик.
Как отметил Алексей Свиридов, сейчас мемориальные доски устанавливают во многих муниципалитетах Приморья — уже этим летом благодаря профильному партийному проекту в крае появится несколько новых памятных объектов.
Отметим, что «Единая Россия» реализует проект «Историческая память» совместно с военно-патриотическими организациями «Боевым братством», «Офицерами России», «Юнармией», а также молодежными активистами, заинтересованными в реализации патриотических и исторических проектов творческой направленности. Работа по увековечению памяти защитников Родины также является важным направлением в рамках Народной программы партии.