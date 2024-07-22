От детей до профессионалов: Владивосток празднует Международный день шахмат

Posted Вчера, 01:18
Published Вчера, 01:18
Modified Вчера, 01:20
Updated Вчера, 01:20
В субботний летний день, 20 июля, владивостокские любители интеллектуальных игр собрались на Спортивной набережной, возле арт-объекта «Семь сопок», чтобы провести время за шахматной доской на региональном турнире. День шахмат объединил и любителей, и профессионалов, и даже тех, кто только-только начал изучать тонкости этой игры. Организаторами мероприятия выступили партия «Единая Россия», региональный совет сторонников партии и АНО Спортивно-интеллектуальный клуб «ДВ-интеллект».
«От всей души поздравляю жителей и гостей города Владивостока с международным Днём шахмат! Желаю вам сегодня прекрасной игры и хорошо провести время! Пусть этот день наполнит ваши сердца радостью, а ум — новыми стратегическими победами. Помните, что в шахматах, как и в обычной жизни — важно анализировать свой следующий ход, чтобы достичь победы. Блестящих вам партий, и, конечно же, победы во всех сегодняшних викторинах!», — обратился к горожанам член Регионального политического совета «Единой России» и Избирательной комиссии Приморского края Евгений Назаренко.
В течение дня мероприятие посетили более двухсот человек, и самые юные из них, дошкольники и младшеклассники, не только практиковались в игре, используя ростовые шахматы, но и с помощью волонтеров создавали рисунки для конкурса, посвященного международному празднику. На все вопросы викторины ребята ответили с легкостью. Для детей были предусмотрены и другие развлечения — например, аквагрим и раскраски.
Большая часть гостей была знакома с правилами игры, что они и доказали, присоединившись к шахматному блицтурниру, который проходил в отдельном павильоне. Помимо граждан Владивостока участие в интеллектуальных состязаниях приняла и китайская делегация, продемонстрировавшая свой профессионализм.
«Третий год мы уже проводим подобного рода мероприятия и можем с уверенностью сказать, что популярность шахмат только увеличивается. Но одной этой игрой не ограничиваемся — прямо сейчас, например, проходит турнир по сянци, это китайские шахматы, а также по рэндзю и по игре в го. Мы развиваемся и совершенствуемся, стараемся привносить что-то новое и радует, что жители Владивостока нас в этом поддерживают», — отметил чемпион Владивостока по шахматам и главный судья турнира Денис Черкес.
Под конец дня к мероприятию присоединился специально приглашённый гроссмейстер Дмитрий Кряквин. Он провел сеанс одновременной игры, дал ценные советы молодым шахматистам и поделился своими впечатлениями о празднике. Его присутствие придало мероприятию особую значимость и вдохновило многих на новые достижения в мире шахмат.
«Я рад быть частью празднования Международного дня шахмат во Владивостоке. Приятно видеть, как люди всех возрастов объединяются вокруг этой великой игры. А мастер-классы и сеанс одновременной игры, которые длились аж до позднего вечера, дали мне возможность лично пообщаться с шахматистами города и почувствовать невероятную энергетику местного сообщества. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие вдохновит многих на дальнейшие успехи в игре!» — поделился впечатлениями гроссмейстер и международный мастер по шахматам Дмитрий Кряквин.