От детей до профессионалов: Владивосток празднует Международный день шахмат

«Третий год мы уже проводим подобного рода мероприятия и можем с уверенностью сказать, что популярность шахмат только увеличивается. Но одной этой игрой не ограничиваемся — прямо сейчас, например, проходит турнир по сянци, это китайские шахматы, а также по рэндзю и по игре в го. Мы развиваемся и совершенствуемся, стараемся привносить что-то новое и радует, что жители Владивостока нас в этом поддерживают», — отметил чемпион Владивостока по шахматам и главный судья турнира Денис Черкес.