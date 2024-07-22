«Возможны опасные явления» ливни совсем скоро могут грянуть в Приморье — подробности

Posted Вчера, 08:19
Published Вчера, 08:19
Modified Вчера, 12:47
Updated Вчера, 12:47
По данным народного синоптика Руслана Юрковского, в Приморье начинается опасный период. 23 июля, к южным районам края подойдет полярный фронт. Не исключено, что уже завтра ударят страшные осадки.
Однако в регионе все же сохранится жаркая погода с «нотками» духоты. Кое-где пройдут кратковременные грозовые ливни.
«Местами возможны опасные явления», — отметил метеоблогер Руслан Юрковский.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серия циклонов несет устрашающие последствия в Приморье. В крае возможен подъем уровня воды в реках.