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Posted Вчера, 08:19

Published Вчера, 08:19

Modified Вчера, 12:47

Updated Вчера, 12:47

Опасный полярный фронт подошел к Приморскому краю

«Возможны опасные явления» ливни совсем скоро могут грянуть в Приморье — подробности

22 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI

Опасный полярный фронт подошел к Приморскому краю

Интенсивные ливни обрушатся на некоторые районы Приморья в ближайшее время. Несмотря на надвигающиеся осадки, в регионе будет царить неимоверная духота.
Сюжет
Погода

По данным народного синоптика Руслана Юрковского, в Приморье начинается опасный период. 23 июля, к южным районам края подойдет полярный фронт. Не исключено, что уже завтра ударят страшные осадки.

Однако в регионе все же сохранится жаркая погода с «нотками» духоты. Кое-где пройдут кратковременные грозовые ливни.

«Местами возможны опасные явления», — отметил метеоблогер Руслан Юрковский.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серия циклонов несет устрашающие последствия в Приморье. В крае возможен подъем уровня воды в реках.

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