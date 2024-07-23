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Работы по благоустройству территории дома культуры в Веденке вышли на финальный этап

Работы по благоустройству территории дома культуры в Веденке вышли на финальный этап

23 июля 2024, 04:12
Фото: primorsk.er.ru
В рамках реализации Народной программы Единой России секретарь местного отделения партии, глава Дальнереченского округа Виктор Дернов и глава Веденкинского сельского поселения Алексей Бровок оценили процесс благоустройства территории дома культуры села Веденка (ул. Мелехина, 40).

Отметим, что само здание учреждения было капитально отремонтировано в марте — августе 2023 года в рамках двух профильных проектов — национального «Культура» и партийного «Культура малой Родины». Благоустройство же общественной территории вокруг ДК стартовало в начале мая 2024-го по программе губернатора, секретаря Приморского регионального отделения партии Олега Кожемяко «1000 дворов». Все эти работы также проводились в рамках Народной программы партии.

Сейчас идет установка скамеек с подсветкой и светящихся шаров — элементов освещения. Чуть позже здесь установят урны. Завершить работы подрядчик планирует до конца месяца. Как отметили активисты «Единой России», все работы укладываются в срок.

«Такие проекты благоустройства очень важны для наших сел, существенно улучшая условия для культурной жизни — к тому же, содержание обновленных объектов приемлемо в финансовом отношении для бюджета населенных пунктов. На территории теперь есть и прекрасная новая танцплощадка, и детская площадка», — отметил Виктор Дернов.

Алексей Бровок добавил, что число посетителей дома культуры после прошлогоднего ремонта существенно увеличилось.

«Здание 1962 года постройки сегодня преобразилось — шесть наших кружков работают с новым вдохновением! Мы очень благодарны национальному, партийному проектам и губернаторской программе», — заявил Алексей Бровок.

Поддержание инфраструктуры культуры и досуга — одно из приоритетных направлений Народной программы «Единой России» по созданию комфортной городской среды и удержанию квалифицированных специалистов в муниципалитетах края. Одной из важнейших задач в данном направлении является улучшение условий и для работников Домов культуры, и для посетителей.

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