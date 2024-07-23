Работы по благоустройству территории дома культуры в Веденке вышли на финальный этап

Отметим, что само здание учреждения было капитально отремонтировано в марте — августе 2023 года в рамках двух профильных проектов — национального «Культура» и партийного «Культура малой Родины». Благоустройство же общественной территории вокруг ДК стартовало в начале мая 2024-го по программе губернатора, секретаря Приморского регионального отделения партии Олега Кожемяко «1000 дворов». Все эти работы также проводились в рамках Народной программы партии.