Холодная вода не доходила до верхних этажей в домах Владивостока — как это решили

С 18 июля холодную воду стали подавать с перебоями в домах № 27А, 29А, 31, 31А на улице Хабаровской, № 12 на улице Садовой и № 44 на проспекте Острякова. Выше шестого-седьмого этажа она вообще не поднималась — из-за недостаточного давления. Местные жители рассказали представителям прокуратуры, что в округе происходят коммунальные порывы, но должные меры к их устранению не принимаются.