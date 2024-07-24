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Posted Вчера, 04:02

Published Вчера, 04:02

Modified Вчера, 23:59

Updated Вчера, 23:59

Прокуратура разбирается с перебоями воды в многоэтажках Владивостока

Холодная вода не доходила до верхних этажей в домах Владивостока — как это решили

24 июля 2024, 04:02
Фото: 1MI

Прокуратура разбирается с перебоями воды в многоэтажках Владивостока

Во Владивостоке прокуратура Фрунзенского района организовала проверку из-за перебоев в подаче холодной воды в нескольких многоэтажных домах. Как выяснилось, всему виной — ветхое состояние труб водоснабжения.

С 18 июля холодную воду стали подавать с перебоями в домах № 27А, 29А, 31, 31А на улице Хабаровской, № 12 на улице Садовой и № 44 на проспекте Острякова. Выше шестого-седьмого этажа она вообще не поднималась — из-за недостаточного давления. Местные жители рассказали представителям прокуратуры, что в округе происходят коммунальные порывы, но должные меры к их устранению не принимаются.

Проблемные адреса посетил зампрокурора Фрунзенского района Илья Быков. Выяснилось, что трубы водоснабжения пролегают рядом с теплосетями, где сейчас ведутся капитальные ремонтные работы. Водоводы находятся в ветхом аварийном состоянии, из-за чего постоянно происходят порывы. Это и вызывает перебои в подаче воды.

Быков потребовал незамедлительно восстановить прав местных жителей. На проблемный участок вызвали аварийную бригаду КГУП «Примводоканал», которая приступила к ремонту.

 — В настоящее время принято решение о прокладке временного водовода для обеспечения бесперебойной подачи холодной воды, — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ведомство начало проверку, после которой будут приняты меры к виновным в нарушении прав граждан. Восстановление холодного водоснабжения поставлено на контроль районного прокурора.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Прокуратура#Водоснабжение#Трубы#Холодная вода#Ремонтные работы#Аварийная бригада
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