Холодная вода не доходила до верхних этажей в домах Владивостока — как это решили

Posted Вчера, 04:02
Published Вчера, 04:02
Modified Вчера, 23:59
Updated Вчера, 23:59
С 18 июля холодную воду стали подавать с перебоями в домах № 27А, 29А, 31, 31А на улице Хабаровской, № 12 на улице Садовой и № 44 на проспекте Острякова. Выше шестого-седьмого этажа она вообще не поднималась — из-за недостаточного давления. Местные жители рассказали представителям прокуратуры, что в округе происходят коммунальные порывы, но должные меры к их устранению не принимаются.
Проблемные адреса посетил зампрокурора Фрунзенского района Илья Быков. Выяснилось, что трубы водоснабжения пролегают рядом с теплосетями, где сейчас ведутся капитальные ремонтные работы. Водоводы находятся в ветхом аварийном состоянии, из-за чего постоянно происходят порывы. Это и вызывает перебои в подаче воды.
Быков потребовал незамедлительно восстановить прав местных жителей. На проблемный участок вызвали аварийную бригаду КГУП «Примводоканал», которая приступила к ремонту.
— В настоящее время принято решение о прокладке временного водовода для обеспечения бесперебойной подачи холодной воды, — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Ведомство начало проверку, после которой будут приняты меры к виновным в нарушении прав граждан. Восстановление холодного водоснабжения поставлено на контроль районного прокурора.