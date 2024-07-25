Елена Новицкая: культура питания начинается с детского сада

«Важно учитывать их разнообразие, калорийность, витаминный состав и другие параметры — тут не может быть мелочей, важно всё! И, конечно, еда должна привлекать внимание детей, иметь достойные вкусовые качества. Все-таки, именно в детском саду и формируется культура питания, которая, как известно, оказывает влияние на дальнейшую жизнь ребят. В случае с детским садом №185 могу сказать, что здесь вопросам приготовления пищи уделяется самое серьезное внимание!», — резюмировала Елена Новицкая.