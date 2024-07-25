Елена Новицкая: культура питания начинается с детского сада

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Published Сегодня, 07:57
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В рамках партийного проекта «Новая школа» его региональный координатор Елена Новицкая проверила в четверг, 25 июля, организацию горячего питания во владивостокском детском саду №185.
Координатор проекта отметила, что питание в детском саду организовано по типу аутсорсинга — к сожалению, такой подход, по ее словам, не всегда бывает безопасным. Некоторые подрядчики могут оказаться недобросовестными, что отразится как на качестве продуктов, так и на соблюдении технологий хранения и приготовления пищи — а ведь речь идет о детском здоровье.
«По результатам общения с технологами и поварами — а они трудятся в учебном заведении не первый год и прекрасно знают специфику своей работы — могу сказать, что подрядчик надежный. Здесь всё чисто и аккуратно. Есть запас продуктов и они разделены по номенклатуре. Нареканий к компании, которая занимается питанием, нет», — заявила Елена Новицкая.
Она отметила, что меню отличается разнообразием и формируется с учетом конкретного времени года.
«Хранению скоропортящихся продуктов сейчас уделяется самое серьезное внимание — они все помещены в холодильники, в морозильные камеры. Сотрудники пищеблока постоянно следят за сроками годности», — рассказала координатор «Новой школы».
По мнению Елены Новицкой, рабочий коллектив сумел найти свой уникальный баланс в организации питания, подобрав качественные и вкусные продукты.
«Важно учитывать их разнообразие, калорийность, витаминный состав и другие параметры — тут не может быть мелочей, важно всё! И, конечно, еда должна привлекать внимание детей, иметь достойные вкусовые качества. Все-таки, именно в детском саду и формируется культура питания, которая, как известно, оказывает влияние на дальнейшую жизнь ребят. В случае с детским садом №185 могу сказать, что здесь вопросам приготовления пищи уделяется самое серьезное внимание!», — резюмировала Елена Новицкая.
Также она отметила, что учебное заведение для дошкольников продолжает развиваться. Появляются новые направления, помогающие раскрываться детскому потенциалу.
«У ребят особым успехом пользуются технические занятия — по роботехнике, конструированию, моделированию и другие. Есть здесь и уникальное мультипликационное оборудование. Коллектив детского сада смело воплощает в жизнь новые и очень востребованные образовательные идеи, вдохновляя ребят на интеллектуальную и творческую работу», — подчеркнула краевой координатор партпроекта.
Дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование — это звенья, которые воспитывают и обучают, готовят к избранной специальности новые поколения граждан России. Поэтому сфера образования — стратегическая. Пункты ее развития заложены в рамках Народной программы Единой России, затрагивая вопросы, касающиеся как непосредственно обучения, так и условий, в которых оно осуществляется.