Андреевка страдает от воды — люди перелезают через переливы по забору — видео

Дожди превратили приморский курортный поселок в Венецию местного розлива. Огромный перелив не высыхает уже очень давно. Проверяет на прочность машины и нервы водителей и мучает пешеходов — проехать можно только по бампер в воде, пройти — «крабиком» по забору. Только так местные теперь и передвигаются. Отдыхающие думают, что проблема временная, но на самом деле перелив уже стал практически вечным — второй год он почти не пересыхает.