Андреевка страдает от воды — люди перелезают через переливы по забору — видео

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Дожди превратили приморский курортный поселок в Венецию местного розлива. Огромный перелив не высыхает уже очень давно. Проверяет на прочность машины и нервы водителей и мучает пешеходов — проехать можно только по бампер в воде, пройти — «крабиком» по забору. Только так местные теперь и передвигаются. Отдыхающие думают, что проблема временная, но на самом деле перелив уже стал практически вечным — второй год он почти не пересыхает.
Местные жители поделились с корреспондентом «Восток-Медиа» видео. По их словам, это — еще «цветочки».
Когда ставшее привычным для обитателей поселка наводнение закончится, не знает никто. Напряжение не спадает — в округе ожидается подъем уровня воды в реках.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на юг Приморья прибыла группа спасателей.