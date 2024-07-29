Как вчера было: как изменился Владивосток за 20 лет — фото

Posted 29 июля, 07:08
Published 29 июля, 07:08
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Вас ничего не удивляет на этом фото? Нет, помимо авто с брендом компании, которая ушла с российского рынка? А вы присмотритесь. Да! Двустороннее движение на Алеутской.
А чего нет на этом снимке? Ну конечно, памятника Владимиру Высоцкому. Меж тем это не в далёких 90-х фото сделано, а в 2008 году…
Когда это на льду Амурского залива набережной Спортивной гавани была Золотая рыбка? А вот! В 2009 году Павел Шугуров, тогда ещё молодой начинающий художник, скульптор устроил такую вот необычную акцию. Вместе с друзьями и всеми желающими они нарисовали Золотую рыбку — перед самым новым годом, чтобы горожане точно знали: все их желания исполнятся!
Это фото кажется ничем не примечательным (кроме двустороннего движения на Океанском проспекте в районе мэрии), но вы только присмотритесь — сколько рекламных растяжек! Да, в 2004 году обилием уличной рекламы Владивосток напоминал восточный базар.
И реклама эта была подчас ну такой непритязательной, что ли. Кстати, от многих рекламируемых заведений или товаров уже и духу не осталось. Канули…
И такой реклама тоже была. Политической. Кстати, кто догадается, от какой беды собирался спасать приморцев покойный ныне Владимир Вольфович? От экономического кризиса! Дата фото — 2009 год.
Вот таким он был совсем недавно, наш город. Иногда стоит полистать старые архивы, чтобы вспомнить… Возможно, мы продолжим и сделаем несколько таких публикаций.
Голыбин Антон