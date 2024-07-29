Как вчера было: как изменился Владивосток за 20 лет — фото

Вам не кажется, что на центральном фото в этой заметке чего-то не хватает? Такого привычного, такого повседневного… Точно! Золотого моста! А ведь сделано фото в 2005 году. И 20 лет не прошло. Предлагаем вам небольшой фоторепортаж «старого» Владивостока. Вспомните Удивитесь. А то и поностальгируйте

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