Олег Кожемяко о проблемах медицинского обслуживания в Приморье

Губернатор отметил, что необходимо не только увеличить количество медицинских кадров, но и создать условия для их работы на местах. В этом контексте рассматриваются различные формы поддержки, такие как предоставление льгот и возможность получения жилья для молодых специалистов, которые готовы отработать определенное время в сельских районах.