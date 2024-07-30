Олег Кожемяко о проблемах медицинского обслуживания в Приморье

Posted 30 июля, 10:13
Published 30 июля, 10:13
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
В рамках реформы здравоохранения в регионе предусмотрено создание системы, при которой за каждым участковым врачом будет закреплено минимум две медсестры. Это позволит улучшить качество обслуживания пациентов и обеспечить более внимательное наблюдение за диспансерными больными. Открытие нового медицинского колледжа в Дальнегорске на 200 мест станет важным шагом в подготовке среднего медперсонала, включая медработников и акушерок.
Губернатор отметил, что необходимо не только увеличить количество медицинских кадров, но и создать условия для их работы на местах. В этом контексте рассматриваются различные формы поддержки, такие как предоставление льгот и возможность получения жилья для молодых специалистов, которые готовы отработать определенное время в сельских районах.
Кроме того, важной задачей является улучшение транспортной доступности между населёнными пунктами и районными центрами. Губернатор подчеркнул, что многие жители сталкиваются с трудностями при посещении врачей из-за недостатка регулярного автобусного сообщения. В бюджете на 2024 год заложено 600 миллионов рублей на решение этой проблемы, чтобы обеспечить ежедневное сообщение между населёнными пунктами и районными центрами.