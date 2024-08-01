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Новая площадка для занятий экстремальными видами спорта строится во Владивостоке

Новая площадка для занятий экстремальными видами спорта строится во Владивостоке

1 августа 2024, 01:51
Глава Владивостока Константин Шестаков проверил, как на набережной Спортивной гавани продвигается строительство площадки для скейтбордистов, любителей велоэкстрима и так далее. Глава города рассказал губернатору Приморья Олегу Кожемяко, как будет выглядеть этот долгожданный спортивный объект.

Константин Шестаков рассказал: площадка создаётся под присмотром профильных федераций спорта, поэтому здесь можно будет проводить даже соревнования. По сути — скейтпарк с несколькими зонами, бассейн для катания в чашах, секции, имитирующие элементы улиц.

— Словом, для любителей это будет всесезонная площадка, причём сопряжённая и с другими видами спорта, — отметил глава Владивостока. — Разумеется, здесь продумано всё до мелочей, вплоть до деталей освещения.

Речь о том, что имеющаяся во Владивостоке — рядом со спорткомплексом «Олимпиец» — площадка, где с утра до вечера оттачивают свое мастерство любители скейтбординга, трюков на велосипедах и самокатах и так далее, требует ремонта, зашла во время «Прямого разговора» (16+), который провел глава региона с жителями края недавно.

Олег Кожемяко вместе с главой Владивостока осмотрели строительство, оценили ход работ. Также они посетили и существующую сегодня площадку у «Олимпийца». Губернатор поручил главе города не закрывать этот спортивный объект по окончании строительства нового, а отремонтировать и оставить на радость городским экстремалам.

#Спорт#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Благоустройство#Константин Шестаков
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