А с утра уже новый асфальт: дорожники «укатали» важный проезд во Владивостоке

Свежий асфальт уложили на одном из оживлённых проездов во Владивостоке

Проезд у дома № 14 по улице Фадеева во Владивостоке ещё буквально вчера вызывал скрежет зубовный у автомобилистов — ямы, рытвины. А сегодня там — новенький, с иголочки, асфальт.

Сюжет Ремонт дорог