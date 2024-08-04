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Свежий асфальт уложили на одном из оживлённых проездов во Владивостоке

А с утра уже новый асфальт: дорожники «укатали» важный проезд во Владивостоке

4 августа 2024, 08:01

Свежий асфальт уложили на одном из оживлённых проездов во Владивостоке

Проезд у дома № 14 по улице Фадеева во Владивостоке ещё буквально вчера вызывал скрежет зубовный у автомобилистов — ямы, рытвины. А сегодня там — новенький, с иголочки, асфальт.

Глава Владивостока Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале рассказал: локальный ремонт здесь накануне провела бригада муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий».

Новое дорожное покрытие радует и глаз, и ноги местных жителей, а уж как довольны автомобилисты — это отдельная песня.

— Хочу отметить, что на этой неделе дорожники также занимались ремонтом Корабельной набережной, перекрёстка Светланская — Светланский переулок и других участков. А предстоящей ночью планируют приступить к локальному ремонту асфальтового полотна на Некрасовском путепроводе, — подчеркнул Константин Шестаков.
#Приморский край#Владивосток#Новости#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Асфальтирование#Асфальт#Дорожные работы#Укладка асфальта
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