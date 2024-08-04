А с утра уже новый асфальт: дорожники «укатали» важный проезд во Владивостоке

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Глава Владивостока Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале рассказал: локальный ремонт здесь накануне провела бригада муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий».
Новое дорожное покрытие радует и глаз, и ноги местных жителей, а уж как довольны автомобилисты — это отдельная песня.
— Хочу отметить, что на этой неделе дорожники также занимались ремонтом Корабельной набережной, перекрёстка Светланская — Светланский переулок и других участков. А предстоящей ночью планируют приступить к локальному ремонту асфальтового полотна на Некрасовском путепроводе, — подчеркнул Константин Шестаков.