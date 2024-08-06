Владивостоку с любовью: преображение парков и скверов города в основе работы мэрии

Три года назад, 5 августа 2021 года, когда Константин Шестаков только заступил на должность мэра, он столкнулся с огромным ворохом проблем, которые необходимо было решать. В том числе, в экстренном порядке. Среди таких жизненно важных вопросов, как ремонт и строительство дорог, реконструкция систем ЖКХ и наведение порядка в транспортной сфере города, нужно было особое внимание уделить благоустройству общественных пространств. К тому времени уже большинство парков и скверов Владивостока нуждались в экстренном ремонте и реконструкции, а развитие города требовало создания и новых мест отдыха горожан.