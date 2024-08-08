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Posted Вчера, 23:30

Published Вчера, 23:30

Modified Вчера, 23:32

Updated Вчера, 23:32

Более 70% образовательных учреждений Приморья готовы к приему в новом учебном году

Более 70% образовательных учреждений Приморья готовы к приему в новом учебном году

7 августа 2024, 23:30
Фото: primorsk.er.ru
Об этом доложила заместитель Председателя Правительства — министр образования Приморья во время еженедельной планерки в понедельник, 5 августа.

В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день продолжается процедура приемки школ к новому учебному году. Из 1091 образовательной организаций уже принят 71%.

«Продолжается процедура приемки к новому учебному году в четырех муниципалитетах. В двух — в Дальнереченском и Надеждинском муниципальных районах — в связи с чрезвычайными ситуациями прием начинается с 12 августа», — отметила заместитель Председателя Правительства.

 

Кроме того, в министерстве также добавили, что продолжается процесс оснащения школ Приморья новыми учебниками.

«В связи с введением обновленных образовательных стандартов и федеральных учебников на сегодня школы оснащены учебниками на 76%. К началу учебного года обеспеченность книгами составит 100%», — добавила глава ведомства.

Активно ведется методическая подготовка педагогов к новому учебному году по новому предмету — «Основы безопасности и защиты Родины». Также проходит образовательный интенсив от специалистов из Санкт-Петербурга для 72 учителей математики и химии из 27 муниципалитетов края.

Продолжается работа по подготовке учреждений среднего профессионального и культурного образования. Как отметил министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий, 76% колледжей уже готовы к новому учебному году. В некоторых учреждениях еще продолжаются работы по капитальному ремонту.

Заместитель Председателя Правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова отметила, что в непосредственном подчинении у министерства три колледжа искусств и цирковая школа, 11 зданий — восемь учебных, три — общежития. На данный момент стопроцентная готовность у девяти объектов, у общежития колледжа культуры Уссурийска готовность 95% — там продолжаются покрасочные работы. Муниципальные школы искусств мы также держим на контроле», — добавила Елена Бронникова.

Напомним, во время «Прямого разговора» Секретарь Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» и губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что в связи с чрезвычайными ситуациями в некоторых муниципалитетах края, возможен перенос начала учебного года.

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