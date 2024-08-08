Более 70% образовательных учреждений Приморья готовы к приему в новом учебном году

Заместитель Председателя Правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова отметила, что в непосредственном подчинении у министерства три колледжа искусств и цирковая школа, 11 зданий — восемь учебных, три — общежития. На данный момент стопроцентная готовность у девяти объектов, у общежития колледжа культуры Уссурийска готовность 95% — там продолжаются покрасочные работы. Муниципальные школы искусств мы также держим на контроле», — добавила Елена Бронникова.