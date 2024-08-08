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«Динамо-Кубок» Приморского края стартует в Славянке

«Динамо-Кубок» Приморского края стартует в Славянке

8 августа 2024, 01:38
Стали известны даты и время начала первых матчей «Динамо-Кубка» (12+) Приморского края сезона 2024 года. Генеральный партнер турнира — фабрика мороженого «УРСА» — приготовила подарки болельщикам, верно угадавшим исходы 1/8 финала.
Сюжет
Футбол

Начнется «Динамо-Кубок»-2024 в Славянке, в субботу, 10 августа, где местная команда примет владивостокский КСШОР. Игра начнется в 16 часов.

В 17 часов в Фокино местный «Тихас» примет уссурийский «Локомотив». В 18 часов в Уссурийске «Регион-Приморье» примет владивостокский «Анри».

В воскресенье, 11 августа, в 16 часов, в Уссурийске дубль «Локомотива» примет находкинский «Океан». В 17 часов во Владивостоке команда «Армада» примет «Сатурн». Снявшийся с турнира партизанский «Тайфун» заменит владивостокская команда ПВК, которая сыграет также в воскресенье с «Регионом-25».

Специально для болельщиков, которые будут внимательно следить за розыгрышем «Динамо-Кубка», Фабрика мороженого «УРСА» приготовила сладкие подарки. Их еженедельно будут получать победители конкурса прогнозов, который пройдет в социальных сетях «Динамо-Кубка».

Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в вКонтакте, Телеграме. ВКонтакте — https://vk.com/dynamo_kubok Telegram — https://t.me/dynamo_kubok

#Спорт#Приморский край#Новости#Футбол
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