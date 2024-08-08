III Международный шахматный турнир на Кубок ВЭФ состоится во Владивостоке

Здесь, партнеры БФ «Ход в будущее» представят технологии первой российской шахматной платформы myChess. С ее помощью гости ВЭФ смогут сыграть онлайн с аватарами лучших российских гроссмейстеров. Для общения и очных шахмат будут представлены культовые наборы с официальных чемпионатов мира, а также пройдут игры вслепую с топовыми гроссмейстерами. Частью общих активностей станут и многополярные шахматы — формат игры на 4 человека, когда общий формат проходит в духе дипломатии и переговоров, — новое направление развития древней игры в современном многополярном мире.