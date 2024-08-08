III Международный шахматный турнир на Кубок ВЭФ состоится во Владивостоке

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Турнир будет проходить одновременно на трех площадках. В официальной спортивной части Кубка, которая пройдет в помещении библиотеки ДВФУ на 10-м этаже А корпуса, примет участие 32 шахматиста. Среди них 12 иностранцев и шестеро ярких звезд российских шахмат. Почетными гостями станут Владислав Артемьев, действующий шахматный чемпион России и Валентина Гунина, чемпионка мира по блицу и чемпионка России по шахматам.
Главный принцип Кубка ВЭФ — сохранен — открывать дорогу в мир больших шахмат талантливым игрокам Дальнего Востока. Поэтому в числе 32-х игроков выступают 11 лучших шахматистов — по одному от каждого региона Дальневосточного федерального округа. А также специальные гости — победители дальневосточных открытых турниров и первенств. Для того, чтобы мотивировать игроков финансово, из общего призового фонда в 3 миллиона рублей, выделена отдельная сумма на призовые для дальневосточников.
Из нового в третьем кубке — географическое расширение. Притом, как в международном плане, так и в локальном. Среди заявленных стран — участников свое присутствие подтвердили, например, Бразилия, Китай и Арабские Эмираты. Традиционно, за доской можно будет встретить лучших игроков, Белоруссии, Индии, Казахстана и Киргизии.
«Мы не только зовем большее число стран к участию в турнире, но и расширяем точки присутствия во Владивостоке. Сейчас однозначно мы готовим к работе три площадки: Русский остров, павильоны на набережной АНО „ДВ-Интеллект“ и Пушкинский театр ДВФУ. Таким образом, мы модернизируем программу для горожан. И все желающие смогут увидеть финал Кубка ВЭФ своими глазами, в центре города. Оттуда же будет настроена работа онлайн-трансляции, за ходом финала смогут наблюдать все любители шахмат мира, транслироваться она будет на одном из самых популярных шахматных каналов России — CrestBook, под руководством Сергея Шипова», — отметил «Восток-Медиа» генеральный директор организации «ДВ-Интеллект» Сергей Тутурин.
В программе для горожан по традиции будет много активностей с приезжими гроссмейстерами. Основные даты программы уже размещены на официальном сайте Кубка www.forumvostokchess.ru
“Кубок ВЭФ — третий год подряд становится украшением и значимым событием Восточного экономического форума. Для нас, как для организаторов, участие в ВЭФ — это возможность обратить внимание бизнеса и власти на значимость развития интеллектуальных видов спорта на Дальнем Востоке. Помимо спортивной части и городской программы, важным пунктом станет деловая сессия. Ее тема — Интеллектуальное поколение: эффективные практики развития человеческого капитала. Шахматы напрямую влияют на развитие когнитивных способностей у детей. Навыки стратегического и тактического мышления, математические законы воспитывают из молодежи будущих ИТ специалистов, грамотных управленцев, инженеров. А это уже не про спорт — а про развитие экономики Дальнего Востока и технологического суверенитета России», — подчеркнул корреспонденту «Восток-Медиа» соорганизатор Кубка ВЭФ, советник ректора ДВФУ Рафаиль Айндинов.
Привлекать внимание гостей ВЭФ к развитию шахмат на Дальнем Востоке будут креативно. На 11-м этаже А-корпуса, по традиции развернется интеллектуальная гостиная.
Здесь, партнеры БФ «Ход в будущее» представят технологии первой российской шахматной платформы myChess. С ее помощью гости ВЭФ смогут сыграть онлайн с аватарами лучших российских гроссмейстеров. Для общения и очных шахмат будут представлены культовые наборы с официальных чемпионатов мира, а также пройдут игры вслепую с топовыми гроссмейстерами. Частью общих активностей станут и многополярные шахматы — формат игры на 4 человека, когда общий формат проходит в духе дипломатии и переговоров, — новое направление развития древней игры в современном многополярном мире.
Напомним, что АНО «ДВ-Интеллект» занимается созданием среды для возрождения интеллектуальных традиций страны. Организация системно интегрирует шахматные занятия в учебную программу школьников младших классов через Образовательный проект «Шахматы в школы», развивает городские интеллектуально-досуговые пространства «Центры интеллектуальной культуры», курирует «Центр развития интеллектуальных видов спорта ДВФУ», а также проводит шахматные турниры «ДВ-Лиги» на платформе Lichess.