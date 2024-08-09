Сельский дом культуры обновили по нацпроекту в приморской Воздвиженке

Поддержка инфраструктуры культуры и досуга является одним из приоритетных направлений Народной программы «Единой России». Это направлено на создание комфортной городской среды и удержание квалифицированных специалистов в муниципалитетах края. Одной из ключевых задач в этом направлении является улучшение условий как для работников Домов культуры, так и для посетителей.