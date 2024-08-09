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Сельский дом культуры обновили по нацпроекту в приморской Воздвиженке

Сельский дом культуры обновили по нацпроекту в приморской Воздвиженке

9 августа 2024, 01:50
Фото: primorsky.ru
В селе Воздвиженка Уссурийского городского округа строители завершили капитальный ремонт кровли в доме культуры «Юность» по нацпроекту «Культура».

В доме культуры села Воздвиженка, где занимаются более 300 человек, крыша протекала несколько лет, из-за этого пришлось временно закрыть музейную комнату, а библиотечный фонд пострадал от дождей. Поэтому в этом году был запланирован капитальный ремонт кровли учреждения.

В дальнейшем дом культуры ждут и другие перемены: уже готова проектно-сметная документация на ремонт пола, лестничных перекрытий, стен. Будут заменены двери в помещениях на первом этаже, в том числе и в зрительном зале, отремонтируют крыльцо здания.

В сельском клубе действуют 19 творческих формирований, которые посещают дети и взрослые. Благодаря капремонту теперь они проводят свой досуг в обновленном учреждении.

По словам заместителя Председателя Правительства — министра культуры и архивного дела Приморского края Елены Бронниковой, в регионе продолжается реновация объектов культуры.

«Всего с 2019 по 2023 годы в крае построено и капитально отремонтировано 59 объектов. В этом году запланировано проведение капремонта 26 краевых и муниципальных учреждений культуры, завершение строительства центра культурного развития в селе Кневичи Артемовского городского округа. Также средства направлены на оснащение библиотек, детских школ искусств, муниципальных музеев и домов культуры. Такая масштабная модернизация осуществляется благодаря нацпроекту, одна из приоритетных задач которого — обеспечение для населения доступности объектов культуры», — отметила зампред.

Помимо обновленного дома культуры в Воздвиженке, в Уссурийске в этом году появятся первая в городе детская модельная библиотека и виртуальный концертный зал.

Поддержка инфраструктуры культуры и досуга является одним из приоритетных направлений Народной программы «Единой России». Это направлено на создание комфортной городской среды и удержание квалифицированных специалистов в муниципалитетах края. Одной из ключевых задач в этом направлении является улучшение условий как для работников Домов культуры, так и для посетителей.

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