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Еще немного денег: приморец выплатил круглую сумму за ДТП

Еще немного денег: приморец выплатил круглую сумму за ДТП

10 августа 2024, 06:51
Житель Приморского края выплатил около 900 тысяч рублей на ремонт кроссовера, пострадавшего в ДТП. Несмотря на выплату страховой компанией 400 тысяч рублей, эта сумма не покрыла расходы на восстановление премиального автомобиля.

Авария произошла из-за того, что водитель Toyota Prius выехал на встречную полосу, нарушив безопасный боковой интервал. Пострадавший владелец кроссовера обратился в суд с требованием компенсировать оставшуюся часть стоимости ремонта, которая превышала 1,2 миллиона рублей.

Суд обязал виновника ДТП выплатить недостающую сумму. После начала исполнительного производства было выплачено более 500 тысяч рублей, но оставшаяся сумма не была погашена в установленный срок. В результате на банковский счет должника был наложен исполнительный сбор.

#Приморский край#Страхование#Авария#Суд#ДТП#Компенсация#Toyota Prius
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