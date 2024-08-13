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В Приморье готовят к отправке гуманитарную помощь для Курска и Тореза

В Приморье готовят к отправке гуманитарную помощь для Курска и Тореза

13 августа 2024, 06:23
Фото: primorsk.er.ru
При поддержке Думы Владивостока сегодня, 13 августа, партийный проект «Женское движение Единой России» и общественное движение «Матери России» вместе с волонтерами формируют большой гуманитарный груз для Курска и Тореза.

Неравнодушные жители Приморья, представители коммерческих и муниципальных организаций привозят в пункт приема помощи медикаменты первой необходимости, новую одежду и обувь, продукты долгого хранения, портативные газовые плитки и многое другое. Сейчас все эти необходимые вещи сортируют и готовят к отправке в Курскую область.

А для юных жителей Тореза, города-побратима Приморского края, собирают комплекты канцелярских принадлежностей — с тетрадями, ручками, карандашами, альбомами для рисования, а также многим другим, включая школьную форму.

«Сегодня мы занимаемся подготовкой необходимых вещей для Курска. Сейчас там достаточно сложная ситуация, и мы не можем оставаться от нее в стороне. Формируем на площадке думы гуманитарную помощь — помимо медикаментов это предметы гигиены, теплые одеяла и одежда. Одновременно помогаем ребятам из Тореза подготовиться к началу учебного года. Хотелось бы выразить благодарность администрации города, партии „Единая Россия“, Думе Владивостока, а также Уссурийска за их оперативность и всю оказанную поддержку» — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии, депутат Думы Владивостока Артем Володин.

Подготовка груза стала настоящей гуманитарной акцией и продемонстрировала, как общие усилия и поддержка со стороны неравнодушных людей могут помочь в непростое время. Со своей стороны всех неравнодушных граждан поблагодарила и региональный координатор «Женского движения Единой России» Татьяна Заболотная.

«Мы, приморцы, внимательно следим за событиями в западной части нашей страны, очень переживаем и хотим внести свой посильный вклад в дело поддержки наших соотечественников! „Матери России“ и „Женское движение Единой России“ объединились, чтобы помочь отсортировать и укомплектовать гуманитарный груз. Для нас и Белгород, и Крым, и Курск — наша родная земля. Это наша Родина, и мы поможем ей!», — заявила Татьяна Заболотная.
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