В Приморье готовят к отправке гуманитарную помощь для Курска и Тореза

Неравнодушные жители Приморья, представители коммерческих и муниципальных организаций привозят в пункт приема помощи медикаменты первой необходимости, новую одежду и обувь, продукты долгого хранения, портативные газовые плитки и многое другое. Сейчас все эти необходимые вещи сортируют и готовят к отправке в Курскую область.