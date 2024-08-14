Четвертьфиналы «Динамо-Кубка» приближаются: игры пройдут в ближайшие выходные

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:36
Тренер команды КСШОР Алексей Ряхин признал, что к первому матчу 1/8 финала против «Славянки» его подопечные толком не подготовились.
«Отыграв последний перед перерывом тур чемпионата края, команда вышла в отпуск, и только тогда узнали о проведении „Динамо-Кубка“. Поэтому собрались сразу на игру в Славянке без подготовки. Видимо, эта пауза и сказалась: ребята горели забивать голы, у всех было чрезмерное желание проявить себя, отчасти поэтому принимали много неверных решений. И поэтому при большом количестве созданных моментов, забили всего трижды. Тем не менее интриги не было, мы полностью владели инициативой», — рассказал Алексей Ряхин впечатления о первой кубковой игре.
С соперником по предстоящему четвертьфиналу, командой «Армада», Алексей Ряхин уже знаком.
«Хотя это команда из второй лиги Владивостока, есть знакомые ребята, приятно будет сыграть. Главное, что игра будет у нас в городе, не надо никуда выезжать. А после четвертьфинала начнем подготовку ко второй части чемпионата края, и, если победим, то и к полуфиналам», — добавил Алексей Ряхин.
Соперники, команда «Армада», перед четвертьфиналом настроены сотворить историю своего клуба.
«За 10 лет существования команды нам впервые удалось пройти в четвертьфинал кубка Приморского края. Поэтому теперь ставим цель продолжать творить свою историю с выходом в полуфинал и финал! Да, мы реалисты, понимаем, что у нас возрастная команда, что против нас будут одни из лидеров чемпионата края. Но — будем цепляться за игру, играть с девизом „один за всех и все за одного“», — рассказал тренер «Армады» Александр Новиков.
Именно за счет командной дисциплины и самоотдачи «Армада» смогла пройти во второй раунд «Динамо-Кубка», уверен тренер команды.
«С „Сатурном“ выбрали тактику открытого футбола, вот и получилась голевая феерия. Хотя и очень тяжелый матч до последних минут. Самое главное, что удалось отыграться со счета 0:2, это эмоционально сильно на нас повлияло. Думаю, что это больше чем победа в одном матче», — поделился Александр Новиков.
Матч «Армада"-КСШОР пройдет в воскресенье, 18 августа, в 17 часов на стадионе «Юность».
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «УРСА», в этом году участники турнира вновь сразятся за денежный приз, 450 тысяч рублей.
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