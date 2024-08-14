«Za Победу»: фестиваль боевых искусств организовали в пермском Голованове ПЦБК и РСБИ

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Updated Сегодня, 10:38
Фестиваль — первое событие, организованное движением «Лига ПЦБК». В рамках этого мероприятия проходили различные мастер-классы: от метания ножей до управления беспилотниками. Победителей наградили медалями и подарками, сообщает properm.ru.
Пермская ЦБК активно организует спортивные мероприятия в Голованове. Дети на бесплатной основе посещают различные секции в ДК «Бумажник». С этого года планируется развитие спортивных единоборств, которыми займутся ПЦБК и РСБИ, запустившие совместное молодежно-спортивное движение «Лига ПЦБК».
Как рассказал гендиректор ПЦБК Юрий Марков, компания обладает опытом в реализации спортивных проектов. Например, с 2021 года дети из Голованова посещают тренировки, которые проводят игроки хоккейного клуба «Молот». Руководитель ПЦБК подчеркнул, как важно предоставлять детям возможность заниматься спортом. Он также отметил, что занятия боевыми искусствами способствуют развитию патриотизма.
В соглашении, заключенном между ПЦБК, РСБИ и школой № 123 в микрорайоне Бумкомбинат, определены цели и задачи «Лиги ПЦБК». Флаг движения передал кадетам школы исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских. Этот флаг стал символом сотрудничества сторон. Любровских подчеркнул, что союз заинтересован в патриотическом воспитании молодежи и развитии боевых искусств.
На церемонии открытия фестиваля присутствовали представители краевого министерства физической культуры и спорта, штаба общественной поддержки края и районной администрации. Особое внимание было уделено патриотическим аспектам.
На площадке мероприятия выступили спортсмены из региональных спортивных федераций, специализирующихся на различных видах боевых искусства, а также представители центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.
Фестиваль «За Победу» приурочен ко Дню физкультурника и Году семьи, который объявлен в этом году в России. В сентябре в ДК «Бумажник» планируется проведение дня открытых дверей «Лиги ПЦБК». В рамках этого мероприятия подростки из микрорайона Голованово смогут пообщаться с тренерами и записаться на занятия в спортивные секции, которые их заинтересуют.