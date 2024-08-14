«Za Победу»: фестиваль боевых искусств организовали в пермском Голованове ПЦБК и РСБИ

Фестиваль «За Победу» приурочен ко Дню физкультурника и Году семьи, который объявлен в этом году в России. В сентябре в ДК «Бумажник» планируется проведение дня открытых дверей «Лиги ПЦБК». В рамках этого мероприятия подростки из микрорайона Голованово смогут пообщаться с тренерами и записаться на занятия в спортивные секции, которые их заинтересуют.