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Добротно, грамотно, поэтапно: Олег Кожемяко оценил благоустройство парка «Восток»

Добротно, грамотно, поэтапно: Олег Кожемяко оценил благоустройство парка «Восток»

16 августа 2024, 10:11
Фото: primorsky.ru
Масштабная работа разделена на несколько этапов и продолжится в следующем году в рамках национального и партийного проектов и Народной программы партии.

Очередной этап благоустройства завершается в арсеньевском парке «Восток». Качество преобращающегося общественного пространства оценил секретарь Регионального отделения «Единой России», глава Приморья Олег Кожемяко. Работы проводятся в рамках профильных проектов — партийного «Городская среда», национального «Жилье и городская среда» — и Народной программы партии.

Это уже второй этап работ, в рамках которого были сделаны дорожки, установлены лавочки и качели — в ходе же предыдущего благоустраивалась территория по правому берегу реки Дачной.

Преображение парка продолжится и в следующем году — это решение жителей Арсеньева, которые поддержали любимое место отдыха в рамках весеннего онлайн-голосования на платформе профильного национального проекта.

Лидер приморских единороссов высоко оценил результаты благоустройства.

«Сделано добротно, грамотно, поэтапно. Главное, что нравится жителям. Такую практику нужно распространять и дальше», — подчеркнул руководитель Приморья.

В беседе с главой региона жители Арсеньева, прогуливавшиеся на территории общественного пространства, подтвердили оценку губернатора.

«Отличный парк, с каждым годом становится лучше и лучше», — говорят жители.

Отметим, благоустройство общественных пространств — дворов и парков — в Приморском крае проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Создание удобной городской среды является одной из важнейших задач в рамках реализации «Народной программы» партии «Единой России». Речь идет о благоустройстве общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иных мероприятиях, предусмотренных государственными (муниципальными) профильными программами. Всего же за пять лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе создано более 600 комфортных парков и скверов.

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