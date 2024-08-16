Добротно, грамотно, поэтапно: Олег Кожемяко оценил благоустройство парка «Восток»

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Очередной этап благоустройства завершается в арсеньевском парке «Восток». Качество преобращающегося общественного пространства оценил секретарь Регионального отделения «Единой России», глава Приморья Олег Кожемяко. Работы проводятся в рамках профильных проектов — партийного «Городская среда», национального «Жилье и городская среда» — и Народной программы партии.
Это уже второй этап работ, в рамках которого были сделаны дорожки, установлены лавочки и качели — в ходе же предыдущего благоустраивалась территория по правому берегу реки Дачной.
Преображение парка продолжится и в следующем году — это решение жителей Арсеньева, которые поддержали любимое место отдыха в рамках весеннего онлайн-голосования на платформе профильного национального проекта.
Лидер приморских единороссов высоко оценил результаты благоустройства.
«Сделано добротно, грамотно, поэтапно. Главное, что нравится жителям. Такую практику нужно распространять и дальше», — подчеркнул руководитель Приморья.
В беседе с главой региона жители Арсеньева, прогуливавшиеся на территории общественного пространства, подтвердили оценку губернатора.
«Отличный парк, с каждым годом становится лучше и лучше», — говорят жители.
Отметим, благоустройство общественных пространств — дворов и парков — в Приморском крае проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Создание удобной городской среды является одной из важнейших задач в рамках реализации «Народной программы» партии «Единой России». Речь идет о благоустройстве общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иных мероприятиях, предусмотренных государственными (муниципальными) профильными программами. Всего же за пять лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе создано более 600 комфортных парков и скверов.