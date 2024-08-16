Добротно, грамотно, поэтапно: Олег Кожемяко оценил благоустройство парка «Восток»

Отметим, благоустройство общественных пространств — дворов и парков — в Приморском крае проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Создание удобной городской среды является одной из важнейших задач в рамках реализации «Народной программы» партии «Единой России». Речь идет о благоустройстве общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иных мероприятиях, предусмотренных государственными (муниципальными) профильными программами. Всего же за пять лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе создано более 600 комфортных парков и скверов.