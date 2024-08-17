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Posted 17 августа, 07:19

Published 17 августа, 07:19

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Солнечная погода на пляже радует туристов перед сильными осадками в Приморье

Успей на пляж: мощный циклон ударит по Приморскому краю в ближайшее время

17 августа 2024, 07:19

Солнечная погода на пляже радует туристов перед сильными осадками в Приморье

Совсем скоро непогода обрушится на Приморье. Жители и гости региона наслаждаются жаркой погодой напоследок.
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Погода

По данным народного синоптика Руслана Юрковского, во многих районах Приморья, в частности побережье, жителей региона радует солнечная погода. Например, в бухте Валентин сегодня, 17 августа, сложилась идеальная синоптическая ситуация для пляжного отдыха.

Однако туристам лучше поторопиться с досугом на морском берегу. По расчетам метеоблогера, совсем скоро непогоду в край принесет полярный фронт. Более того, потом из него получится мощный циклон. По мнению Руслана Юрковского, не исключена третья волна наводнения в Приморье.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Наводнение#Циклон#Штормовое предупреждение#Синоптика#Полярный фронт
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