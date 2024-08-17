Успей на пляж: мощный циклон ударит по Приморскому краю в ближайшее время

Однако туристам лучше поторопиться с досугом на морском берегу. По расчетам метеоблогера, совсем скоро непогоду в край принесет полярный фронт. Более того, потом из него получится мощный циклон. По мнению Руслана Юрковского, не исключена третья волна наводнения в Приморье.