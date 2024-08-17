Успей на пляж: мощный циклон ударит по Приморскому краю в ближайшее время

Posted 17 августа, 07:19
Published 17 августа, 07:19
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
По данным народного синоптика Руслана Юрковского, во многих районах Приморья, в частности побережье, жителей региона радует солнечная погода. Например, в бухте Валентин сегодня, 17 августа, сложилась идеальная синоптическая ситуация для пляжного отдыха.
Однако туристам лучше поторопиться с досугом на морском берегу. По расчетам метеоблогера, совсем скоро непогоду в край принесет полярный фронт. Более того, потом из него получится мощный циклон. По мнению Руслана Юрковского, не исключена третья волна наводнения в Приморье.